في سيناريو مجنون بالدقيقة 100.. سوسيداد وغرناطة إلى أوروبا على حساب خيتافي

تأهل ريال سوسيداد وغرناطة إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل، فيما فشل خيتافي في حجز مقعده بالبطولة القارية.

المباراة الأكثر إثارة كانت صدام ليفانتي وخيتافي في ملعب كاميلو كانو، ضمن منافسات الجولة 38 للدوري الإسباني.

ليفانتي فاز بهدف دون رد بواسطي كوكي في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

المباراة شهدت إهدار خيتافي لعدة فرص مؤكدة، بالإضافة إلى ركلة جزاء ضائعة عن طريق خايمي ماتا في الدقيقة 71 كانت كفيلة بإرسال فريقه إلى أوروبا حال تحقيقه الانتصار.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، تعادل سوسيداد أمام مضيفه أتليتكو مدريد بهدف لكل طرف على ملعب واندا متروبوليتانو.

كوكي تقدّم بالدقيقة 30 لـ أتليتكو في مباراة "مونو" بورجوس مساعد دييجو سيميوني الوداعية.

لكن البلجيكي عدنان يانوزاي خطف بطاقة العبور إلى أوروبا في الدقيقة 87 بهدفٍ قاتل.

كما سجل غرناطة حضوره في الدوري الأوروبي، بفوزه العريض على ضيفه أتليتك بلباو بأربعة أهداف دون رد في ملعب لوس كارمينيس.

ليأتي فياريال خامسا برصيد 60 نقطة، ثم سوسيداد سادسا بـ56 نقطة، وغرناطة سابعا بـ56 نقطة، وجميعهم عبروا إلى الدوري الأوروبي.

بينما أنهى خيتافي الدوري ثامنا بـ54 نقطة، وفالنسيا تاسعا بـ53 نقطة بعد هزيمته أمام إشبيلية بهدفٍ دون رد.

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