كارتيرون: سنحاول السير على خطى ما فعله ريال مدريد

الأحد، 19 يوليه 2020 - 22:33

كتب : FilGoal

كارتيرون - الزمالك - مازيمبي

أبدى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك رضاه التام عن مستوى لاعبي فريقه البدني خلال مباراة سموحة الودية.

وفاز الزمالك على سموحة بخماسية مقابل هدف وديا خلال معسكره استعدادا لعودة الدوري في برج العرب.

وقال كارتيرون لقناة أون تايم سبورتس 2: "فترة التدريبات الفردية في المنزل خلال التوقف كانت صعبة للغاية عكس التدريبات الجماعية".

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وأضاف "لكني أتعامل مع لاعبين محترفين وسعيد بالمستوى البدني العالي الذي وصلوا له وظهروا به خلال ودية سموحة".

وأكمل "هدفنا الوصول لأعلى مستوى بدني في أسرع وقت مثلما فعل ريال مدريد خلال فترة التوقف وعاد بقوة ليفوز بلقب الدوري الإسباني".

المدرب الفرنسي شدد "هدفنا الفوز بجميع المباريات المتبقية لنا في الدوري لاحتلال المركز الثاني والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل".

وأوضح "المنافسة على لقب الدوري لم تحسم حتى الآن ولكن الواقع أن الأهلي الأقرب للفوز باللقب بسبب فارق النقاط الكبير لصالحه".

وأتم تصريحاته "قرار الاتحاد الإفريقي بإقامة نصف نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة كان رائعا والبطولة لا تزال في الملعب والأربع فرق قادرين على الفوز باللقب".

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