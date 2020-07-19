نابولي يخطف الفوز من أودينيزي ويزاحم ميلان على المقعد الأوروبي

نجح فريق نابولي في خطف الفوز أمام ضيفه أودينيزي ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي يوم الأحد.

سجل أهداف نابولي أركاديوش ميليك وماتيو بوليتانو، فيما سجل رودريجو دي بول هدف أودينيزي الوحيد.

بدأ نابولي المباراة بقوة إذ وصلت نسبة استحواذه بعد مرور 10 دقائق من اللقاء إلى 73% مع عدد من المحاولات لبيتور زيلينسكي لكن دفاعات أودينيزي كانت يقظة.

تطلب الأمر أكثر من 16 دقيقة حتى يدخل أودينيزي إلى المباراة بدوره، مع محاولات لزيلينسكي لاختراق حصون الضيوف دون جدوى، حتى الدقيقة 22.

شهدت الدقيقة 22 ارتباكا دفاعيا كبيرا من نابولي، بدأت بعرضية من مارفين زييجلر فشل كوستاس مانولاس في إبعاد الكرة وأصبح نابولي تحت الضغط حتى وجدها رودريجو دي بول ويسكنها الشباك.

وسجل البديل أركاديوش ميليك والذي شارك في الدقيقة 31 بعد إصابة دريس ميرتينز، هدف التعادل من اللمسة الأولى ليعادل النتيجة بعد عرضية من لورينزو إينسيني إلى خوسيه كاييخون لم تنته، لتصل الكرة إلى فابيان رويز الذي يعيدها مرة أخرى إلى ميليك الذي يسكنها الشباك.

وكاد أودينيزي أن يتقدم مرة أخرى، لولا ديفيد أوسبينا الذي اعترض عرضية دي بول قبل أن يسجل كيفن لازانا هدف التقدم.

استمرت المحاولات بين الطرفين وبدا أن اللقاء يتجه ناحية التعادل، إلى أن جاءت الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني، ليسجل ماتيو بوليتانو هدف الفوز لنابولي. جاء ذلك بعد انطلاقة من السيد هيساي مدافع نابولي الذي اخترق الدفاعات ومرر الكرة إلى بوليتانو الذي لم يكن مراقب بشكل جيد ليسجل الأخير ببراعة.

حاول أودينيزي بعد الهدف مباغتة نابولي، بعد تمريرة من كين سيما لكن سيباستيان دي مايو فشل في إيقاف الكرة لتصبح ضربة مرمى، وينتهي اللقاء.

ورفع نابولي رصيده من النقاط بهذا الفوز إلى 56 نقطة في المركز السادس بالتساوي مع ميلان السابع، ليزاحم الفريق الذي استفاق ويحاول اللعب في الدوري الأوروبي على المركز المؤهل للبطولة.

ويحتل روما حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، والصراع على أشده فيما يخص التأهل إلى الدوري الأوروبي.

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