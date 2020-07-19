مران الأهلي - أشغال بدنية شاقة لمدة 45 دقيقة

الأحد، 19 يوليه 2020 - 20:32

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

ناقش ريني فايلر المدير الفني للأهلي عدة أمور تنظيمية مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأحمر على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الأحد.

وحرص فايلر على مراجعة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباريات الودية وجدول تدريبات الفريق وبعض الأمور الإدارية مع عبد الحفيظ.

واستأنف الأهلي تدريباته الجماعية مساء الأحد على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

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وعقد فايلر محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية والتدريبية.

وخصص توماس بينكيل مدرب الأحمال بالفريق عدة فقرات بدنية متنوعة بالجري حول الملعب وتدريبات فنية بالكرات الطبية.

واستمرت فقرة التدريبات البدنية الشاقة لمدة 45 دقيقة وشارك بها جميع اللاعبين.

وركز ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى خلال تدريبات حراس الأهلي على التدريبات الخاصة بالكرات العرضية والثابتة.

وفي نهاية المران خصص فايلر فقرة مطولة لتدريبات الكرة المتنوعة وشارك بها جميع اللاعبين.

وخلال تدريبات الكرة ركز فايلر على الكرات الطولية والعرضيات وتسلم الكرة من وضع الحركة.

ويلعب الأهلي وديا استعدادا لعودة الدوري مع سموحة والجونة.

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