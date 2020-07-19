تشكيل ريال مدريد – زيدان يجري تغييرات عديدة أمام ليجانيس

أجرى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، تغييرات عديدة في تشكيله لمواجهة ليجانيس.

ريال مدريد يحل ضيفا على ليجانيس في ملعب بوتاركي بالجولة 38 –الأخيرة- من الدوري الإسباني بعد أن حسم اللقب في الجولة الماضية.

وشهد تشكيل ريال مدريد إبقاء تيبو كورتوا على مقاعد البدلاء، والبدء بالحارس الاحتياطي ألفونس أريولا.

كما يشارك لوكاس فاسكيز كظهير أيمن بدلا من داني كارباخال، فيما يلعب إيدير ميليتاو بدلا من رافا فاران.

ولا يشارك لوكا مودريتش وتوني كروس، ويعوضهما فيدي فالفيردي وإيسكو.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – إيدير ميليتاو – سيرخيو راموس – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – إيسكو

الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: تيبو كورتوا – دييجو ألتوبي – رافا فاران – ناتشو فيرنانديز – داني كارباخال – لوكا مودريتش – توني كروس – رودريجو – براهيم دياز – ماريانو دياز – لوكا يوفيتش

تشكيل ليجانيس:

حراسة المرمى: بيتشو كويار

الدفاع: روبيرتو روساليس - أوناي بوستينزا – رودري تارين – ديمتريوس سيوفاس – جوناثان سيلفا

الوسط: إبراهيم أمادو – خوسيه ريسيو – أيتور روبيال – بريان خيل

الهجوم: مانو جاريدو

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