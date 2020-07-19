‎الزمالك: جاهزون لخوض دوري أبطال إفريقيا في أي مكان

الأحد، 19 يوليه 2020 - 19:56

كتب : إبراهيم رمضان

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شدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك على استعداد فريقه لخوض مباريات دوري أبطال إفريقيا في أي مكان.

ويحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة مكان إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019/2020.

وقال أمير مرتضى عبر قناة ناديه: "اعتذار الكاميرون عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا لم يؤثر على استعدادات الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في نصف النهائي".

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وأضاف "الزمالك يرحب بخوض اللقاء في أي دولة عربية أو إفريقية ولا توجد أزمة في هذا الأمر".

وشدد في ختام حديثه "ما يهم النادي هو الاستعداد الفني للمباراة وهو ما يحدث في الوقت الحالي بخوض معسكر برج العرب بالإسكندرية استعدادا لأي أمر جديد".

وفاز الزمالك على سموحة بخماسية مقابل هدف وديا في أول مباراة خلال معسكر الفريق الأبيض استعدادا لعودة نشاط كرة القدم.

ويلعب الزمالك ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في الدور ذاته.

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