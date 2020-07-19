الزمالك يطالب المغرب بالتعاون لإعادة بنشرقي وأوناجم

أرسل الزمالك خطابا رسميا إلى السلطات المغربية من أجل طلب التعاون مع النادي لحضور النثائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأبيض إلى مصر.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

وفاز الزمالك على سموحة بخماسية مقابل هدف وديا في أول مباراة خلال معسكر الفريق الأبيض استعدادا لعودة نشاط كرة القدم.

ويسعى الزمالك لعودة الثنائي المغربي المحترف ضمن صفوفه إلى مصر مرة أخرى في أسرع وقت لتجهيزه مع الفريق استعدادا لاستئناف نشاط كرة القدم.

وقال أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم في الزمالك: "تأخر وصول الثنائي إلى مصر بسبب عدم وجود طيران مباشر من المغرب إلى مصر".

وأضاف "جار البحث عن إحدى الدول العربية التي بها رحلات جوية مباشرة مع مصر والمغرب لنقل الثنائي وعودته إلى مصر في أقرب وقت".

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