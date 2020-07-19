طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة طارق حامد أمام سموحة

الأحد، 19 يوليه 2020 - 19:39

كتب : أحمد شوقي صلاح

طارق حامد - بادارا سيلا - الزمالك - أسوان

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن تفاصيل إصابة طارق حامد لاعب وسط الفريق الذي تعرض لها أمام سموحة.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

وفاز الزمالك على سموحة بخماسية مقابل هدف وديا في أول مباراة خلال معسكر الفريق الأبيض استعدادا لعودة نشاط كرة القدم.

وغادر طارق حامد المباراة بين الشوطين.

أخبار متعلقة
الودية الأولى - أوباما يسجل "هاتريك" والزمالك يضرب سموحة بخماسية تشكيل الزمالك - كارتيرون يدفع بكتيبته الأساسية وإسلام جابر ضد سموحة مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا قناة الزمالك تبث مباراة الفريق ضد سموحة اليوم الأحد

وقال محمد أسامة عبر قناة الزمالك: "طارق حامد اشتكى من آلام في العضلة الأمامية بين الشوطين".

وأضاف "لذلك فضلنا عدم إشراكه في الشوط الثاني حفاظا على سلامته".

وأكمل "التشخيص المبدئي لإصابة طارق حامد هو إجهاد عضلي، والأمر بسيط وسوف نتأكد من مدى الإصابة بعد خضوعه لعدة فحوصات".

وواصل "وكل هذا أمر طبيعي في أول مباراة بعد فترة توقف طويلة".

وأتم تصريحاته "مصطفى فتحي انضم لمعسكر الزمالك اليوم وكريم بامبو سينضم للمعسكر غدا، وبنهاية الأسبوع سيشارك الثنائي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد شفائه من الإصابة بفيروس كورونا".

طالع أيضا

الزمالك ينفجر في وجه سموحة

ألافيس ضحية غضب ميسي

مورينيو يقدم هدية ثمينة لـ يونايتد وتشيلسي

موقف تريزيجيه من الهبوط

سانشو يزيد الغموض حول مستقبله

الزمالك طارق حامد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مغامرة جديدة.. رسميا - كوفاتش يتولى تدريب موناكو 9 دقيقة | أوروبا
مورينيو بعد سحق ليستر: سأكون صادقا مع رودجرز رغم عدم حدوث ذلك معي.. ومحظوظون بـ كين 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - ليجانيس ضد ريال مدريد 19 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي - أشغال بدنية شاقة لمدة 45 دقيقة 22 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر سيتيين: أنا قلق على مستقبل النادي.. وهذه طبيعة علاقتي بـ ميسي 32 دقيقة | أوروبا
تشكيل ريال مدريد – زيدان يجري تغييرات عديدة أمام ليجانيس 46 دقيقة | أوروبا
‎الزمالك: جاهزون لخوض دوري أبطال إفريقيا في أي مكان 58 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يطالب المغرب بالتعاون لإعادة بنشرقي وأوناجم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 3 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 4 تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك