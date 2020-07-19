طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة طارق حامد أمام سموحة

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن تفاصيل إصابة طارق حامد لاعب وسط الفريق الذي تعرض لها أمام سموحة.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وفاز الزمالك على سموحة بخماسية مقابل هدف وديا في أول مباراة خلال معسكر الفريق الأبيض استعدادا لعودة نشاط كرة القدم.

وغادر طارق حامد المباراة بين الشوطين.

وقال محمد أسامة عبر قناة الزمالك: "طارق حامد اشتكى من آلام في العضلة الأمامية بين الشوطين".

وأضاف "لذلك فضلنا عدم إشراكه في الشوط الثاني حفاظا على سلامته".

وأكمل "التشخيص المبدئي لإصابة طارق حامد هو إجهاد عضلي، والأمر بسيط وسوف نتأكد من مدى الإصابة بعد خضوعه لعدة فحوصات".

وواصل "وكل هذا أمر طبيعي في أول مباراة بعد فترة توقف طويلة".

وأتم تصريحاته "مصطفى فتحي انضم لمعسكر الزمالك اليوم وكريم بامبو سينضم للمعسكر غدا، وبنهاية الأسبوع سيشارك الثنائي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد شفائه من الإصابة بفيروس كورونا".

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