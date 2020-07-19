ميسي: كنت أتمنى الفوز بالدوري مع بيتشيتشي.. ولا أحتاج إلى شارة القيادة لأقيّمنا

الأحد، 19 يوليه 2020 - 19:29

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

عبّر ليونيل ميسي قائد برشلونة، عن ارتياحه لتحسن مستوى الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس، مشيرا إلى حتمية الاستمرارية على هذا الأداء.

برشلونة اختتم الدوري الإسباني بانتصار كبير على مضيفه ألافيس بخمسة أهداف دون رد في ملعب منديزوروتزا، بعد أن فقد آمال حصد اللقب رسميا بالجولة الماضية.

وصرّح ميسي بعد تسجيله هدفين وصناعة آخر في اللقاء: "اليوم مشاعرنا أفضل، شاهدنا شيئا مختلفا، كانت مباراة صعبة بسبب الأجواء المحيطة، لكن الفريق ظهر بشكل مختلف اليوم وبكثير من الالتزام، إنها خطوة إلى الأمام".

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وتابع عبر موفيستار: "الأمر الرئيسي الذي قمنا به هو النقد الذاتي، لم نقدّم موسما عظيما، لكن اليوم خطوة إلى الأمام".

وأكمل: "لا أحتاج إلى ارتداء شارة القيادة لأعرف ماذا نحتاج، علينا التحلي بالاستمرارية بشكل أكبر، فكما قال المدرب: مررنا ببعض اللحظات الجيدة بالفعل".

وعن اقترابه من حسم جائزة بيتشيتشي، إذ يبتعد بـ4 أهداف عن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد: "دائما ما أقول إن الإنجازات الفردية أمر ثانوي، كنت أتمنى لو فزت بها بجوار الدوري الإسباني".

وأتم: "نحتاج إلى الهدوء وإلى تفريغ رؤوسنا، قلنا بالفعل ما يتوجب علينا قوله، وقد قمنا بنقد الذات داخليًا، ليس هناك شيء أكثر للحديث عنه، الآن حان وقت إثبات أننا تغيرنا".

أنسو فاتي، ولويس سواريز، ونيلسون سيميدو، وليونيل ميسي (مرتين) سجلوا أهداف برشلونة الخمسة.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط مؤقتا عن ريال مدريد بطل المسابقة.

فيما تجمّد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 39 نقطة في المركز 16.

المباراة لم تحمل قدرا كبيرا من التنافسية قبل انطلاقها، إذ دخلها برشلونة فاقدا لأي أمل في التتويج بالدوري بعد أن حصده ريال مدريد في الجولة الماضية.

كما لعب ألافيس بأعصاب هادئة، عقب ضمانه البقاء في الدوري الإسباني الجولة الماضية كذلك بفوزٍ ملحمي على ريال بيتيس.

لكن ألافيس اصطدم بسجله السيئ أمام برشلونة، بخسر للمرة السابعة على التوالي بمواجهته.

أما العنوان الأبرز والأكثر أهمية في المباراة، فكان تأكيد ليو ميسي لتصدره قائمة هدافي الليجا، ليقترب جدا من حصد الجائزة للمرة السابعة في مسيرته.

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