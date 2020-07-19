ساري: رحيلي عن يوفنتوس؟ هل سبق وسألت سائق فورمولا 1 إذا كان يخشى السرعة؟

"كرة القدم صعبة في كل مكان".. هكذا عقب ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي على التقارير التي تتحدث عن احتمالية رحيله من تدريب السيدة العجوز.

يوفنتوس لم يتذوق طعم الانتصار في آخر 3 مباريات في الدوري الإيطالي. خسر مرة وتعادل مرتين.

مستوى يوفنتوس تسبب في خروج العديد من التقارير الإيطالية التي تتحدث عن إقالة ساري عقب نهاية الموسم.

وقال ساري ردا على تقارير رحيله عن يوفنتوس: "هل سبق وسألت سائق فورمولا 1 إذا كان يخشى السرعة؟ هذا جزء من العمل".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة (فوتبول إيطاليا) "تسير الأمور بشكل جيد إذا انتصرت، ولا تكون كذلك إذا خسرت".

وتابع "أنا سعيد بالشعور بتواجد أحدهم خلفنا مباشرة في النقاط".

وأكمل حديثه قائلا: "لدي عقد مع يوفنتوس وسعيد للغاية بالتواجد هنا. مستقبلي هو غدا، وعلينا أخذ كل مباراة على حده، والباقي مجرد نتائج".

واستكمل "هناك صعوبات في العمل في كل الأندية، ربما هنا (يوفنتوس) هناك المزيد من الضغط الإعلامي على عكس نابولي، ولكن كرة القدم صعبة في كل مكان".

وأشار "الأمر مختلف بالنسبة لي وقت عملي في تشيلسي. أحببت فكرة العمل في إنجلترا والصيف الماضي أردت حقا العودة من جديد إلى إيطاليا وهو ما حدث".

ساري صاحب الـ 61 عاما تولى تدريب يوفنتوس بداية الموسم الحالي، بعدما رحل عن تشيلسي.

المدرب الإيطالي قاد الفريق في 46 مباراة وحقق الانتصار في 31 مناسبة، بينما خسر 7 مرات وتعادل 8.

وخسر يوفنتوس لقب كأس إيطاليا لصالح نابولي، كما خسر لقب السوبر الإيطالي لصالح لاتسيو.

ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري برصيد 77 نقطة بفارق 6 نقاط عن الوصيف أتالانتا.

ويستعد يوفي لمواجهة لاتسيو في قمة إيطالية مثيرة يوم الأحد.

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