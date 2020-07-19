التشكيل - تشيلسي ويونايتد يلعبان بثلاثة مدافعين مع الحفاظ على الأوراق الرابحة

الأحد، 19 يوليه 2020 - 18:12

كتب : FilGoal

دانييل جيمس - مانشستر يونايتد - تشيلسي

دفع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بالثنائي جيرو وويليان لقيادة خط هجومه ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويواجه تشيلسي نظيره يونايتد ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الأحد.

ويلعب في خط وسط الزرق كل من ريكي جيمس وماركوس ألونسو وجورجينيو وماتيو كوفاسيتش ومايسون ماونت.

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ويتواجد على مقاعد بدلاء تشيلسي كل من كيبا أريزيبلاجا، وتامي أبراهام وكريستيان بوليسيتش وبيدرو وكالوم هودسون أودوي وروبن لوفتس تشك.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: ويلي كابييرو

الدفاع: سيزار أزبليكويتا – أنطونيو روديجير – كورت زوما

الوسط: جيمس – جورجينيو – كوفاسيتش – ماونت – ألونسو

الهجوم: ويليان - جيرو

وفضل أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإبقاء على بول بوجبا وأنطوني مارسيال ومايسون جرينوود وسكوت ماكتوميناي وأوديون إيجالو على مقاعد البدلاء ضد تشيلسي.

ويقود ماركوس راشفورد خط هجوم الشياطين الحمر، فيما يلعب كل من دانييل جيمس وبرونو فيرنانديز في خط الهجوم.

ويلعب في الدفاع الثلاثي فيكتور ليندلوف وإريك بايلي وهاري ماجواير، فيما يلعب الثنائي آرون وان بيساكا وبراندون ويليامز على الأطراف.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: ليندلوف – بايلي – ماجواير

الوسط: بيساكا – فريد – ماتيتش – فيرنانديز – ويليامز

الهجوم: جيمس - راشفورد

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