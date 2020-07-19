تشكيل برشلونة - نيتو في حراسة المرمى وميسي وسواريز يقودان الهجوم أمام ألافيس

الأحد، 19 يوليه 2020 - 16:04

كتب : FilGoal

برشلونة

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيل الأساسي لمواجهة ألافيس وحل نيتو أساسيا في حراسة المرمى.

ويقود الهجوم الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنسو فاتي.

وتختتم اليوم منافسات الدوري الإسباني الذي حسم لقبه فريق ريال مدريد، بينما ينهي برشلونة المسابقة في المركز الثاني.

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وجاء التشكيل الأساسي كالآتي:

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: سيرجي روبيرتو - كليمونيه لينجليه - رونالد أراخو - خوردي ألبا

الوسط: سريجي بوسكيتس - أرتورو فيدال - ريكي بويج

الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - أنسو فاتي.

ويمتلك برشلونة 79 نقطة بعد 37 جولة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

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