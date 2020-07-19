تشكيل الزمالك - كارتيرون يدفع بكتيبته الأساسية وإسلام جابر ضد سموحة

يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك مباراة اليوم ضد سموحة بتشكيله الأساسي ويدفع باللاعب إسلام جابر.

ويلعب الفريقان وديا في ملعب برج العرب استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وحازم إمام ومحمد عبدالشافي

وسط الملعب: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم "أوباما" وإسلام جابر وأحمد سيد "زيزو"

الهجوم: مصطفى محمد

وتنقل قناة الزمالك المباراة على الهواء مباشرة والتي تنطلق في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

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