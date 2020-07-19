تشكيل الزمالك - كارتيرون يدفع بكتيبته الأساسية وإسلام جابر ضد سموحة

الأحد، 19 يوليه 2020 - 16:09

كتب : أحمد شوقي صلاح

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يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك مباراة اليوم ضد سموحة بتشكيله الأساسي ويدفع باللاعب إسلام جابر.

ويلعب الفريقان وديا في ملعب برج العرب استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

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حارس المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وحازم إمام ومحمد عبدالشافي

وسط الملعب: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم "أوباما" وإسلام جابر وأحمد سيد "زيزو"

الهجوم: مصطفى محمد

وتنقل قناة الزمالك المباراة على الهواء مباشرة والتي تنطلق في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

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