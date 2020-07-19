تشكيل الزمالك - كارتيرون يدفع بكتيبته الأساسية وإسلام جابر ضد سموحة
الأحد، 19 يوليه 2020 - 16:09
كتب : أحمد شوقي صلاح
يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك مباراة اليوم ضد سموحة بتشكيله الأساسي ويدفع باللاعب إسلام جابر.
ويلعب الفريقان وديا في ملعب برج العرب استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل.
وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:
حارس المرمى: محمد أبو جبل
الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وحازم إمام ومحمد عبدالشافي
وسط الملعب: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم "أوباما" وإسلام جابر وأحمد سيد "زيزو"
الهجوم: مصطفى محمد
وتنقل قناة الزمالك المباراة على الهواء مباشرة والتي تنطلق في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.
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تعرف على القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة اليوم الأحد