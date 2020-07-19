النجم الساحلي: سنقدم نفس الحل لسداد غرامة كوليبالي.. والأهلي لم يطلب عريبي

قال فيصل خليفة نائب رئيس نادي النجم الساحلي التونسي، إن ناديه لم يتلق أي إخطار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن لاعبه الإيفواري سليماني كوليبالي.

وكان النادي الأهلي أعلن أن الاتحاد الدولي ألزم النادي التونسي وكوليبالي بسداد الغرامة المستحقة على كوليبالي (مليون و450 ألف دولار) خلال مهلة أقصاها 45 يوما.

صرح خليفة عبر البرنامج الإذاعي ملعب الصقر "لم يصلنا أي خطاب رسمي حتى الآن من الفيفا بشأن عقوبة سليمان كوليبالي، ولكن علمنا بما تردد بأن الفيفا يمنحنا مهلة 45 يوما من أجل تسوية الملف مع النادي الأهلي".

وأكد "سنحاول حل الأزمة وديا في الفترة المقبلة، ففي آخر مباراة مع الأهلي في مصر خلال شهر فبراير الماضي بدوري الأبطال، توصل الناديان لاتفاق رسمي بشأن هذا الملف، لكن إيقاف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا عطلنا عن تسديد المبالغ المالية".

وواصل "كنت برفقة رئيس النجم الساحلي في مصر، واتفقنا على كافة الأمور مع إدارة الأهلي، لكن الأزمات الأخيرة وراء عدم دفع الدفعة المستحقة من الاتفاق المسبق".

وشدد "النجم الساحلي فريق عريق، لن نسمح لأنفسنا بوجود أدني مشكلة مع أي نادٍ، خاصة الأهلي".

وكشف نائب رئيس نادي النجم "حسب الاتفاق السابق، كنا سنقوم بدفع المبلغ المستحق بشأن كوليبالي على مدار 4 سنوات، بحيث يحصل الأهلي على مبلغ مالي مُحدد مع كل فترة انتقالات، ولدينا اتفاق رسمي بذلك".

واستطرد "تعاقدنا مع كوليبالي، والنادي سيتحمل الغرامة المالية بالتفاهم مع اللاعب والاتفاق على خصم جزء من مستحقاته المالية لتسديد الغرامة، ونسعى للوصول إلى حل قانوني خلال 45 يوما مع النادي الأهلي، وأتمنى أن ننهي الأزمة في غضون شهر".

وأشار مسؤول النادي التونسي "سنقدم العرض السابق للأهلي، بتسديد الغرامة على دفعات، النادي المصري من حقه اللجوء للفيفا للمحافظة على كافة حقوقه المالية، وستكون هناك معاملات قادمة بين الناديين".

في سياق آخر، أكد فيصل خليفة "الأهلي لم يتواصل معنا لضم كريم عريبي مهاجم الفريق، ولا توجد مفاوضات أيضا مع بيراميدز، بل إنها مجرد ترشيحات من وكلاء اللاعبين".

وأتم تصريحاته "لدينا عرض سعودي بالفعل من جانب نادي الاتفاق، كريم عريبي لاعب مميز فهو من هدافي دوري الأبطال برصيد 10 أهداف، وقيمته التسويقية في ظل الظروف الحالية تتجاوز مليون دولار".

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