سموحة لـ في الجول: الأهلي طلب تأجيل مباراته ضدنا لمدة يوم لبثها على قناته

قال حمادة صدقي مدرب سموحة إن الأهلي طلب منه تأجيل مباراة الناديين الودية لمدة 24 ساعة لتجري يوم الجمعة المقبل.

وصرح لاعب الأهلي ومصر السابق لـFilGoal.com "سيد عبد الحفيظ (مدير الكرة في الأهلي) اتصل بي طلبا للموافقة على تأجيل المباراة 24 ساعة حتى تبث على قناة الأهلي التي ستنطلق في ثوب جديد".

وواصل "تفهمنا الأمر وقبلنا".

وأعلن الأهلي في وقت سابق مواجهته لسموحة والجونة وديا استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

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بينما يلعب سموحة اليوم الأحد ضد الزمالك في برج العرب وبعد 5 أيام يواجه الأهلي في ملعب مختار التتش.

وتستعد فرق الدوري لاستئناف البطولة في 6 أغسطس المقبل بعد توقف قدره 5 أشهر تقريبا بسبب جائحة كورونا.

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