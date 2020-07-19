مدرب ميلان يعلق على رد فعل إبراهيموفيتش الغاضب بعد استبداله

الأحد، 19 يوليه 2020 - 13:35

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان - بولونيا

علق ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان على رد الفعل الغاضب الذي صدر من لاعبه زلاتان إبراهيموفيتش عقب استبداله في مباراة بولونيا بالدوري الإيطالي.

واستعاد ميلان بعضا من الذكريات على أرضية ملعب سان سيرو وسحق بولونيا بخماسية مقابل هدف في الجولة الـ34 من الكالتشيو.

وقال بيولي لوسائل الإعلام عقب اللقاء "إبرا لم يكن سعيدا بالاستبدال وهذا أمر طبيعي".

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وشدد مدرب ميلان "إبراهيموفيتش قال لي شيئا عند استبداله لكني بصراحة لم أفهمه".

شعور إبراهيموفيتش بالغضب ظهر واضحا أمام الكاميرات عند استبداله في الدقيقة 62 من المباراة، وهي المناسبة الثالثة التي يستبدل فيها في أربع مباريات بعد مشاركته لنحو ساعة.

وأوضح بيولي "زلاتان لعب دوراً هاماً مع الفريق ولابد من العمل للحفاظ على لياقته، نحن نلعب مباراة كل 3 أيام وهو عائد للتو من الإصابة".

وأتم عن المهاجم البالغ من العمر 38 عاما "كنت أود إراحته فقط، ولا أعلم سبب غضبه".

الفوز عزز حظوظ الروسونيري في خطف مركز مؤهل لدور المجموعات مباشرة للدوري الأوروبي بعدما شدد الخناق على روما الذي يلتقي إنتر الأحد.

ارتفع رصيد ميلان إلى 56 نقطة في المركز السادس وسينتظر مواجهة نابولي مع أودينيزي لفض الشراكة مع البارتينوبي وعلى بُعد نقطة واحدة من الذئاب.

انتصار جاء بفضل أهداف البلجيكي أليكسيس سايليميكيرس وهاكان تشالهان أوجلو وإسماعيل بن ناصر وأنتي ريبيتش ودافيدي كالابريا، بينما جاء هدف بولونيا الوحيد عن طريق الياباني تاكيهيرو تومياسو.

منذ عودة النشاط الرياضي جمع ميلان 20 نقطة كأكثر فريقا حصدا للنقاط في الدوري المحلي رفقة أتالانتا.

كما صار الفريق الأكثر قوة تهديفيا برصيد 25 هدفا في الدوري الإيطالي.

فوز هو الأكبر أيضا لميلان بفارق 4 أهداف منذ الفوز على فيورنتينا في مايو 2018 بنتيجة 5-1.

ويظل الصربي سينسيا ميهايلوفيتش دون فوز على ميلان إذ خسر 9 مباريات من أصل 14 ضد الروسونيري، وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز عليه في مسيرته التدريبية بإيطاليا.

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