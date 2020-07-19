آس: لاوتارو مستعد لرفض سيتي والانتظار عام لتحقيق حلم الانضمام لـ برشلونة

الأحد، 19 يوليه 2020 - 13:25

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر - دوري أبطال أوروبا

يصر لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر على الانضمام لفريق برشلونة حتى لو تأخر ذلك للعام المقبل.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن المهاجم الأرجنتيني مستعد لرفض مانشستر سيتي والانتظار لمدة عام لتحقيق حلمه باللعب لصالح برشلونة.

ويملك لاوتارو بندا في عقده يسمح له بالرحيل مقابل دفع 111 مليون يورو، لكن تاريخ الشرط الجزائي قد انتهى بالفعل وعلى النادي الذي يرغب في ضمه التفاوض مع إنتر.

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وأشار التقرير إلى أنه رغم رغبة مانشستر سيتي القوية لكن اللاعب لديه هدف بالانتقال إلى برشلونة ومزاملة مواطنه ليونيل ميسي.

وأوضح التقرير أنه سيتم رفض أي مفاوضات مع مانشستر سيتي أو غيرها من الأندية الأوروبية الكبرى من أجل برشلونة.

ونجح لاوتارو -22 عاما- من تسجيل 9 أهداف مع منتخب الأرجنتين من أصل 17 مباراة دولية.

ونجح لاوتارو مارتينيز في تسجيل 18 هدفا لفريق إنتر هذا الموسم بجانب صناعة 6 آخرين.

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