فينالدوم: لا استطيع الانتظار حتى يوم الاربعاء

لا يطيق جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول الانتظار حتى يوم الأربعاء حتى يرفع كأس الدوري الإنجليزي في ملعب أنفيلد.

جورجينيو فينالدوم النادي : ليفربول ليفربول

ليفربول توج بلقب الدوري الإنجليزي قبل نهاية الموسم بـ7 جولات، واستعاد اللقب الغائب من 30 عاما عن خزائن النادي، لكن الفريق لن يرفع الكأس سوى في المباراة الأخيرة على ملعبه هذا الموسم، التي يواجه فيها تشيلسي الأربعاء.

وقال فينالدوم في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أشعر بالفخر والامتنان لكوني أحد أعضاء هذا الفريق المذهل".

وأضاف "في غضون أيام سنرفع أخيرا كأس الدوري الإنجليزي مرة أخرى بعد 30 سنة، لا استطيع الانتظار حتى يوم الأربعاء".

وأتم "شكرا لكل جماهير ليفربول حول العالم لدعمكم المذهل يا لها من رحلة كانت حتى الآن".

ليفربول تُوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 19 في تاريخه وصار على بُعد لقب واحد من مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي.

خلال 30 عاما خاض ليفربول 1149 مباراة منذ موسم 1990-91 من أجل اللحاق باللقب الـ 19.

حقق الريدز الفوز في 595 مباراة بنسبة 52% من مبارياته وحصد 2075 نقطة.

ليفربول جمع 108 نقطة من 60 مباراة أمام توتنام كأكثر من حقق نقاط أمامه ومن ثم 105 أمام إيفرتون و101 أمام وست هام.

فيما حقق الريدز نسبة انتصارات 100% أمام برايتون وهيدرسفيلد ونوتس كاونتي.

طالع أيضا

شادي: الأهلي يتوج لثلاثة أسباب

شادي: الأهلي توج بالدوري بنسبة 99%

مرتضى: انتظروا مفاجأة كبرى

وكيله: مروان محسن سيوقع عقدا مع الأهلي مدته 3 أو 4 مواسم

مدرب حراس إنجلترا: مستقبل الشناوي واعد

إنبي ينفي توقيع كريم فؤاد للأهلي