هازارد: هذا أسوأ موسم في مسيرتي

لا يشعر إدين هازارد لاعب ريال مدريد بالرضا عما قدمه في الموسم الحالي الذي عانى فيه من إصابات عديدة أبعدته عن الكثير من مباريات الفريق الإسباني.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال البلجيكي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"أتمنى ألا تتكرر الإصابة وأن يكون الموسم المقبل أفضل. حقيقة لم يكن عاما سيئا لأنني جئت لهذا الفريق وفزنا بالدوري في موسمي الأول. لا أستطيع طلب أكثر من هذا".

ثم استدرك اللاعب الأسبق لتشيلسي "لكن على المستوى الشخصي كانت أسوأ سنة في مسيرتي. كان موسما غريبا بكل ما حدث فيه. نستطيع التحسن والهدف الآن هو دوري أبطال أوروبا، رغم المهمة الصعبة أمام مانشستر سيتي".

كان النجم البالغ عمره 29 عاما ضحية لإصابات عديدة جعلته يشارك في 21 مباراة فقط مع ريال مدريد بالموسم الحالي.

وسجل هازارد، الذي انتقل من تشيلسي مقابل 115 مليون يورو، هدفا وحيدا وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

وفاز مع ريال مدريد بلقب الدوري والآن عينه على دوري الأبطال الذي يواجه فيه سيتي في إياب الدور ثمن النهائي.

وأمام ريال مدريد مهمة صعبة بعدما خسر في ملعبه ذهابا بنتيجة 2-1 أمام رجال المدرب بيب جوارديولا.

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