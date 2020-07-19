مساعده: علاقة زيدان بلاعبيه رائعة.. الكل بلا استثناء يحترمه

الأحد، 19 يوليه 2020 - 11:19

كتب : FilGoal

زيدان - ريال مدريد

أثنى ديفيد بيتوني مساعد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على الأخير، مشيرا إلى أن أحد أسباب نجاحه هو علاقته الطيبة بلاعبي فريقه.

وقال بيتوني في حواره مع صحيفة ليكيب الفرنسية:"علاقة زيدان بلاعبيه رائعة. ليست طريقة، فقط هكذا، لديه تواصل طبيعي في غرفة الملابس. لذا، يحترمونه. وهذا ينطبق أيضا على اللاعبين غير السعداء لعدم مشاركتهم بكثرة".

وواصل "يعرف كيف يتحدث معهم. إنه رجل متكامل، يقول ما يشعر به. حين يقول في مؤتمر صحفي إن كل اللاعبين مهمون، فهو يعني ذلك حقا. يدير الصراع بقول الحقيقة وبإنصاف. على المدى البعيد، ينجح الأمر".

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وقاد زيدان فريق ريال مدريد لاستعادة لقب الدوري الإسباني من غريمه التقليدي برشلونة بعد الفوز يوم الخميس على فياريال في الجولة 37.

وتلقى زيدان إشادات عديدة على العمل الذي قام به في ريال مدريد خاصة من الرئيس فلورنتينو بيريز وقائد الفريق سيرخيو راموس.

فقال بيريز إن "زيدان هدية من السماء"، بينما وصف راموس مدربه بـ"القديس".

وتوج زيدان باللقب رقم 11 في مسيرته وبالدوري الإسباني للمرة الثانية كمدرب لريال مدريد.

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