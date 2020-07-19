تقرير نيجيري: أوسيمين اجتاز الفحص الطبي في نابولي

يبدو أن إعلان فيكتور أوسيمين لاعبا في نابولي ما هو إلا مسألة وقت بعد خضوع اللاعب للفحص الطبي في النادي الإيطالي.

فيكتور أوسيمين النادي : ليل نابولي

وكان قد ارتبط اسم أوسيمين بأندية إنجلترا مثل ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال لكن نابولي أنهى اتفاقه مع اللاعب.

ونقلت الصحف الإيطالية من قناة أوما سبورتس النيجيرية أن أوسيمين -21 عاما- خضع بالفعل لاختبار طبي في نابولي.

وأضاف التقرير أن عملية التفاوض تقترب من نهايتها بعيدا عن شائعات رغبة الأندية الإنجليزية في ضمه.

وأشار التقرير إلى أن النقطة التي يتوقف عليها الإعلان الرسمي هي حقوق الصورة، وهي العقبة التي تقف دائما مع نادي نابولي بسبب أوريليو دي لورينتس رئيس النادي.

ورغم ذلك يزعم التقرير النيجيري أن الصفقة قد يتم الإعلان عنها بشكل رسمي غدا الإثنين.

ويلعب اوسيمين لفريق ليل الفرنسي وتألق بشدة هذا الموسم.

وخاض أوسيمين 27 مباراة مع ليل في الدوري الفرنسي وسجل 13 هدفا وصنع 5 آخرين.

وبشكل عام لعب 38 مباراة مع ليل هذا الموسم وسجل 18 هدفا وصنع 6 آخرين.

ويشير التقرير إلى أن الصفقة سيتم حسمها مقابل 80 مليون يورو.

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