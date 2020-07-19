مورينيو: الناس ينظرون إلي بأعين مختلفة

يرى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنام الإنجليزي أنه لا يُعامل مثل بقية المدربين.

وقال المدرب الأسبق لتشيلسي ومانشستر يونايتد في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"الناس ينظرون إلي بأعين مختلفة. أعلم أن الناس تتوقع مني القيام بأشياء لا تتوقع حدوثها من آخرين. لا أقرأ كثيرا، لكن مع بعض الأسئلة التي أتلقاها، يتولد لدي هذا الإحساس، نعم".

وواصل "على سبيل المثال، بعد فوزنا على نيوكاسل يونايتد 3-1 أول سؤال كان عن لاعب لم يبدأ المباراة. حين لا يلعب لاعب مع مدربين آخرين لا توجد مشكلة. يقومون بتدوير اللاعبين. يتخذون قرارات. يتركون على دكة البدلاء لاعبين رائعين والجميع ينظر إليهم ويشعر أن هذه وظيفتهم. هكذا يكون الفريق الكبير".

واستمر "في توتنام على سبيل المثال، لأول مرة في الموسم يكون متاحا لوكاس مورا وستيفن بيرجوين وإريك لاميلا وسون هيونج-مين، جميعهم، الناس دائما تسألني عن اللاعبين الذين لا يلعبون. لذا، نعم، أحيانا أشعر بالأمر".

واستنكر مورينيو سؤاله عن سبب عدم الدفع ببيرجوين منذ البداية أمام نيوكاسل ليرد على صحفي بالقول:"أنت لا تفعل ذلك مع مدربين آخرين". (طالع تصريحاته)

ويستضيف توتنام فريق ليستر سيتي يوم الأحد في مباراة مرتقبة بالجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل توتنام المركز السابع في ترتيب الدوري ويأمل التأهل لبطولة الدوري الأوروبي.

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