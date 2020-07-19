موندو ديبورتيفو: غرفة ملابس برشلونة تريد كلويفرت بدلا من سيتين

الأحد، 19 يوليه 2020 - 10:58

كتب : FilGoal

باتريك كلويفرت مديرا لقطاع الشباب "لا ماسيا" في برشلونة

فقدت غرفة ملابس برشلونة ثقتها في كيكي سيتين المدير الفني للفريق وتسعى لتعيين باتريك كلويفرت بدلا منه.

وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو أن علاقة كلويفرت رائعة مع لاعبي الفريق الأول لبرشلونة.

ويتولى كلويفرت حاليا قيادة فريق الشباب في النادي، وسبق له خوض 257 مباراة مع برشلونة سجل فيهم 122 هدفا.

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وأوضح التقرير أن كلويفرت يتم النظر إليه حاليا لمحاكاة تجربة زيدان في ريال مدريد بسبب مسيرته مع النادي وشهرته في كيفية التعامل مع غرفة الملابس مع اللاعبين الكبار.

وأضاف التقرير عن تميز كلويفرت في التحدث باللغات الهولندية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية.

وكان لكلويفرت دورا كبيرا في جذب اللاعبين الشباب إلى النادي ويعد أبرزهم فرينكي دي يونج.

ويختتم برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني مساء اليوم الأحد بمواجهة ألافيس، قبل مواجهة نابولي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

ويعد كلويفرت الاسم الأبرز لخلافة كيكي سيتين إذا تم الاستغناء عنه عقب أخر مباريات الدوري الإسباني.

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