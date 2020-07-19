شادي محمد: من يتأثر ويتراخى في مباراة أو "يفوتها" لا يستحق اللعب لفريق كبير

قال شادي محمد قائد الأهلي السابق إن أي لاعب يتأثر خلال المباراة ويتراخى عن أداء عمله أو يتأثر ويفوت في مواجهة فهو لا يستحق اللعب لفريق كبير، ضاربا أحد الأمثلة أثناء فترة لعبه تحت إمرة مانويل جوزيه مدربه السابق.

وصرح شادي محمد عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "شرف لأي لاعب ارتداء قميص الأهلي".

وأضاف "هناك تعاطف يحدث من أجل التراخي في المباريات، هناك لاعبون يتحدثون معك أثناء المباراة يقولون لك سنهبط أو كلام مثل ذلك".

وواصل "من يتأثر فيما يخص تفويت المباريات أو التراخي فلا يستحق اللعب لفريق كبير".

وأكمل "حدث الأمر مع فريق في ملعب الكلية الحربية مانويل جوزيه مدرب الفريق منحنا رسالة واضحة لعب بالأساسيين ولم نهتم قط، لعبنا رغم حسم الدوري بكامل قوتنا".

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