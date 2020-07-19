أرتيتا: ليس سهلا أن تنتصر على أفضل فريقين في أوروبا.. ما زلنا نتطور

وجه الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال إشادة خاصة للاعبيه عقب الفوز على مانشستر سيتي في كأس إنجلترا.

أرسنال أطاح بـ مانشسستر سيتي بثنائية أوباميانج ليتأهل لنهائي كأس إنجلترا. (طالع التفاصيل)

انتصار أرسنال على سيتي يأتي بعد أقل من أسبوع من فوز كتيبة المدفعجية على حساب ليفربول.

وقال أرتيتا: "نحن سعداء للغاية للانتصار على أفضل فريقين في أوروبا. ليس من السهل فعل ذلك".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "ما زلنا في مرحلة التطور ويمكننا القيام بالمزيد في المباريات".

وتابع "افتقدنا جمهورنا بشدة في ملعب ويمبلي. كنت أتمنى تواجدهم ولكن أثق أنهم يشعرون بالسعادة الآن في منازلهم".

وعن مستوى دافيد لويز أمام سيتي، قال أرتيتا: "هذا جزء من كرة القدم. لم يكن لدي أي شك في رد فعل لويز".

وأكمل حديثه قائلا: "سعيد للغاية لأن الأشخاص يمكنهم رؤية هذا الجانب منه".

ورد أرتيتا على سؤال بخصوص الدعم المالي من إدارة أرسنال، قائلا: "نجري الكثير من المحادثات الداخلية. الأمر يتعلق بالظروف التي لدينا وإذا كنا سنتواجد في أوروبا (الدوري الأوروبي) وذلك سيساعدنا. علينا التحلي بالصبر".

وتطرق مدرب أرسنال للحديث عن مستقبل مهاجمه الجابوني أوباميانج، قائلا: "إذا كان يرى أن الاتجاه الذي نتخذه هو الطريق الصحيح، فسيكون أكثر إيجابية".

ثنائية أرسنال جاءت عن طريق الجابوني بير أوباميانج في الدقيقتين 19 و71.

كتيبة أرتيتا نجحت في الإطاحة ببطل النسخة السابقة من كأس إنجلترا، وهو الأمر الذي اعتاد عليه أرسنال فسبق وأطاح بـ 5 أبطال سابقين عندما يواجهم في النسخة التالية لتحقيقهم اللقب.

ووصل أرسنال للنهائي رقم 21 في تاريخه كأكثر فريق نجح في الوصول للنهائي.

وينتظر أرسنال الفائز من مواجهة مانشسستر يونايتد ضد تشيلسي يوم الأحد في نصف النهائي.



















































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