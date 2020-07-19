مؤتمر جوارديولا: لا نحتاج إلى عبقرية لنعرف أنه يجب علينا التحسن أمام ريال مدريد

الأحد، 19 يوليه 2020 - 00:02

كتب : FilGoal

مؤتمر جوارديولا

انتقد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، مستوى فريقه أمام أرسنال.

سيتي ودّع كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور نصف النهائي، بخسارته 0-2 أمام أرسنال مساء السبت.

وقال بيب بعد المباراة: "الأمر لا يحتاج إلى عبقرية حتى ندرك أننا في حاجة إلى رفع مستوانا أمام ريال مدريد".

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وأضاف: "لم نؤد بشكل جيد، لم نكن جاهزين بالشكل الكافي، إن لم تلعب طوال 90 دقيقة بدور نصف نهائي فهذا ما سيحدث، لم نلعب جيدا، نحن بشر، أما المنافس فقد لعب جيدا، وهذا يحدث أحيانا".

وواصل: "الأسف الوحيد هو أننا لم نلعب الشوط الأول كما لعبنا الشوط الثاني، توجب علينا تغيير طريقة اللعب لكن لم نستطع فعل ذلك".

وتابع: "أرسنال لعب مثلما لعب في المباريات الماضية أمام ليفربول وتوتنام".

وأكمل: "الخسارة واردة، لكن ما يحزننا هو الطريقة التي خسرنا بها".

وأضاف: "عانينا كثيرا في الشوط الأول ولهذا خسرنا، لو لعبنا حينها مثلما لعبنا في الشوط الثاني لربما تغيرت النتيجة".

وأتم: "لم نكن جيدين، لم نلعب جيدا، الأمر بهذه البساطة".

ويلتقي مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 7 أغسطس المقبل، بعد الفوز 2-1 ذهابا في سانتياجو برنابيو قبل جائحة كورونا.

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