هشام حطب: لن ندعو لجمعية عمومية قبل أن نعرف من له الحق بالحضور وفقا للتصنيف

السبت، 18 يوليه 2020 - 23:56

كتب : FilGoal

اللجنة الأولمبية

قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إنه لن يتم الدعوى لجمعية عمومية لاعتماد اللائحة وفقا لطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مشددا على أنه يجب أن يعرف أولا من له الحق بالحضور.

وصرح حطب قائلا: "دور اللجنة الأولمبية هو الحفاظ على القانون وهيبة الدولة، ولن نقلب بأي شيء يعارض القانون، وهو واضح والتصرفات السابقة لنا تؤكد أن القانون واضح وصريح".

وواصل "لا يوجد دعوى لجمعية عمومية قبل أن نعرف من له الحق بحضور الجمعية وفقا للتصنيف واعتماده من اللجنة الأولمبية وفقا للقانون".

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وأتم "الاختصاص الاعتمادي الوحيد للجنة الأولمبية المصرية فيما يخص التصنيف عكس الماضي حينما كان الاعتماد من وزارة الشباب والرياضة".

وكانت اللجنة الأولمبية قد أرسلت خطابا في وقت سابق إلى اتحاد الكرة، أوضحت من خلاله عدم ممانعتها لإقامة جمعية عمومية غير عادية، لكن بعد الانتهاء من عمل تصنيف للأندية أعضاء الجمعية. (طالع التفاصيل)

وترغب اللجنة الخماسية في تخفيض عدد أعضاء الجمعية العمومية من 238 عضو إلى 96.

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