اتحاد الكرة: لا توجد لائحة عقابية لمن يخالف التعليمات الوقائية.. وحالة إيجابية بين الحكام

أوضح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، عدم وجود إجراءات عقابية لمن يخالف التعليمات الوقائية.

وصرّح سلطان عبر أون تايم سبورتس 2: "لا توجد عقوبات لمن يخالف الإجراءات الوقائية والاحترازية، إذ ليس هناك لائحة لذلك، نعيش وضعا غير عادي".

وتابع: "هذه الإجراءات لمصلحة الناس وليست لمصلحتنا نحن".

وواصل: "لكن يمكن للحكم أو مراقب المباراة استبعاد أي شخص لا ينفذ التعليمات الوقائية في الملعب".

وكشف سلطان عن نتيجة المسحة التي أجراها الحكام للكشف عن فيروس كورونا.

وقال سلطان: "حالة إيجابية واحدة بين الحكام دون ظهور أعراض، الحكم صحته جيدة للغاية ويتدرب انفراديا".

ومن المقرر أن يُستأنَف الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقف منذ مارس الماضي.

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