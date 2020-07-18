اتحاد الكرة: لا توجد لائحة عقابية لمن يخالف التعليمات الوقائية.. وحالة إيجابية بين الحكام
السبت، 18 يوليه 2020 - 22:36
كتب : FilGoal
أوضح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، عدم وجود إجراءات عقابية لمن يخالف التعليمات الوقائية.
وصرّح سلطان عبر أون تايم سبورتس 2: "لا توجد عقوبات لمن يخالف الإجراءات الوقائية والاحترازية، إذ ليس هناك لائحة لذلك، نعيش وضعا غير عادي".
وتابع: "هذه الإجراءات لمصلحة الناس وليست لمصلحتنا نحن".
وواصل: "لكن يمكن للحكم أو مراقب المباراة استبعاد أي شخص لا ينفذ التعليمات الوقائية في الملعب".
وكشف سلطان عن نتيجة المسحة التي أجراها الحكام للكشف عن فيروس كورونا.
وقال سلطان: "حالة إيجابية واحدة بين الحكام دون ظهور أعراض، الحكم صحته جيدة للغاية ويتدرب انفراديا".
ومن المقرر أن يُستأنَف الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقف منذ مارس الماضي.
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