مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: ننتظر خطاب اتحاد الكرة لإجراء مسحات للحكام

أوضح مصدر مسؤول داخل الإسماعيلي، أن النادي ينتظر خطاب الاتحاد المصري لكرة القدم لإجراء مسحات لطاقم حكام المباريات الودية.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "ننتظر وصول خطاب من اتحاد الكرة بإجراء 3 مسحات لطاقم تحكيم أي مباراة ودية".

وأضاف: "اتحاد الكرة تواصل معنا، وطلب إجراء 3 مسحات لطاقم الحكام ضمن الـ40 مسحة المقررة للفريق قبل أي لقاء ودي".

ويلعب الإسماعيلي ثاني مبارياته الودية أمام نادي مصر يوم الثلاثاء المقبل.

وأتم المصدر:"ننتظر الخطاب الرسمي من أجل تنفيذ ما يتضمنه من تعليمات".

ماذا حدث

تسبب لقاء الإسماعيلي وأسوان الودي في اندلاع أزمة بسبب الاستعانة بالحكم المتقاعد حسن السندبيسي مع التأكيد أنه لم يجر مسحة للكشف عن فيروس كورونا قبل اللقاء.

كل التصريحات التالية لقناة "أون تايم سبورتس".

البداية.. اتحاد الكرة

قالت سحر عبد الحق عضوة اتحاد الكرة: "الحكم الذي أدار اللقاء لا يتبع اتحاد الكرة ونحن نبهنا على الأندية ألا تقام أي مباراة إلا بعد إجراء مسحات طبية للاعبين والحكام".

وواصلت "نحن نجري مسحات طبية لـ50 حكما كل ثلاثة أيام ومن يريد أي حكم لإدارة لقاء ودي عليه أن يراسلنا".

وشددت "هذا خطأ النادي الإسماعيلي والإداري الخاص به وربما لم ينتبه لصيغة الخطاب المُرسل منا".

الإسماعيلي يرد

رد طارق أبو الليل إداري الإسماعيلي قائلا: "الخطاب الذي تسلمناه يفيد بأنه علينا إبلاغ منطقة الحكام التابعة لنا بموعد المباراة قبل خمسة أيام من إقامتها ونحن أرسلنا خطابا قبل اللقاء بأسبوع وهم من سيجرون المسحات لهم".

وواصل "منقطة الحكام في الإسماعيلية رفضت إرسال الحكام وعمل مسحة لهم، وحاولنا ليومين أو ثلاثة معهم ولم تكن هناك استجابة".

وأضاف "أتينا بالحكم حسن السندبيسي والجهاز الطبي لنا أجرى له فحصا للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا وتأكدنا من سلامته وهو مساعديه وأقمنا اللقاء".

الحكم يوضح

تحدث حسن السندبيسي قائلا: "أنا موظف في شركة الكهرباء ومتقاعد من التحكيم منذ عام وأجريت مسحة تبع العمل الخاص بي قبل أسبوع وأكدت سلامتي".

وواصل "طبيب الإسماعيلي أجرى لي فحصا قبل المباراة وقال إن كل شيء بخير".

وأتم "لم يبلغني أحد بأنه يجب علي إجراء مسحة قبل خوض أي مباراة".

لجنة الحكام

قال وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام: "إداري الإسماعيلي طارق أبو الليل تحدث معي وأبلغته بضرورة مخاطبة منطقة الإسماعيلية".

وواصل "لم يحدث ما قاله بأنه خاطبني وإنني أبلغته بأن يأتي بحكم للقاء بشكل شخصي".

وشدد "الدليل على ذلك أن أي لقاء ودي أقيم مؤخرا خاطبنا الفريق المسؤول عن المباراة وهو المسؤول عن إجراء المسحات للحكام وليس نحن، وبشكل عام لجنة الحكام ليس لها علاقة بالأمور التنظيمية بل اتحاد الكرة".

وأكمل "الإسماعيلي أخطأ بنسبة 100% فليس من المنطي أن النادي تواصل مع منطقة الإسماعيلية قبل المباراة الودية بثلاث ساعات فقط".

وأتم وجيه أحمد "كما أنه لا ينبغي الاستعانة بحكم متقاعد بل يجب أن يكون حكم تابع لاتحاد الكرة".

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