تشكيل ميلان - إبراهيموفيتش يقود الهجوم.. وبن ناصر وسايلميكيرس أساسيان أمام بولونيا

السبت، 18 يوليه 2020 - 20:35

كتب : FilGoal

ميلان

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان تشكيل الفريق لمواجهة بولونيا في الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

ويشارك السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في تشكيل الروسونيري الأساسي، فيما عاد الجزائري إسماعيل بن ناصر لقيادة خط وسط ميلان.

كما يبدأ دافيدي كالابريا أساسيا في مركز الظهير الأيمن بدلا من أنطونيو كونتي، وعاد الجناح البلجيكي أليكسيس سايليميكيرس للتشكيل الأساسي بعد انتهاء إيقافه عقب تعرضه للطرد أمام نابولي الجولة قبل الماضية.

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وجاء تشكيل الروسونيري كالآتي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: ثيو هيرنانديز – أليسيو رومانيولي – سيمون كايير – دافيدي كالابريا

الوسط الدفاعي: إسماعيل بن ناصر – فرانك كيسي

الوسط الهجومي: أليكسيس سايليميكيرس – هاكان تشالهان أوجلو – أنتي ريبيتش

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش

ميلان تفوق على بولونيا في لقاء الدور الأول بنتيجة 3-2.

ويحتل ميلان المركز السابع برصيد 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن روما صاحب المركز الخامس.

بينما يحتل بولونيا المركز العاشر برصيد 43 نقطة.

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