التلميذ يُعطل الاستاذ.. فيرونا يتعادل من أتالانتا ويؤجل تأهله لدوري الأبطال

حقق هيلاس فيرونا تعادله الثالث في آخر 5 مباريات بالدوري الإيطالي وأوقف أتالانتا بالتعادل 1-1 في افتتاح الجولة الـ 34.

غاب إيفان يوريتش مدرب فيرونا عن مباراة اليوم بسبب الإيقاف، لكنه أوقف أستاذه جانبييرو جاسبريني عن الاقتراب خطوة من تأكيد تأهله لدوري أبطال أوروبا.

قبل بداية المباراة، أتالانتا احتاج لنقطتين فقط من أجل تأكيد تأهله لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، الفوز كان يعني تأكيد التأهل، لكن هيلاس فيرونا عطّل أتالانتا.

أتالانتا رفع رصيده بالتعادل إلى 71 نقطة وعلى بُعد 14 نقطة من روما صاحب المركز الخامس والذي يلتقي مع إنتر يوم الإثنين المقبل.

إنتر إذا تفوق على روما بالفوز أو التعادل سيضمن مع أتالانتا التأهل المباشر لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

فيما رفع فيرونا رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع بفارق 8 نقاط عن ميلان صاحب المركز السابع والمؤهل للدوري الأوروبي.

لقاء التلميذ والاستاذ

إيفان يوريتش هو التلميذ النجيب لـ جاسبريني، لعب تحت قيادته في كروتوني بالدرجة الثانية الإيطالي وانضم تحت قيادته إلى جنوى كلاعب أيضا في 2006 وحتى اعتزاله في 2010 بعمر الـ 34.

تدريبيا بدأ يوريتش مع جاسبريني في فترته التدريبية لإنتر في 2011 تجربة لم تُدم سوى 3 مباريات فقط.

ثم واصل العمل مساعدا له في باليرمو، وفي 2015-16 قاد كروتوني كمدرب للتأهل للدوري الإيطالي لأول مرة في تاريخهم.

بعد التأهل التاريخي صار مدربا لجنوى ليخلف جاسبريني الذي أصبح مدربا لأتالانتا، الكرواتي درب جنوى على 3 مراحل في بين 2017 و20178.

وأخيرا استقر به الحال مدربا لهيلاس فيرونا وأصبح الجميع يشبه أسلوب الفريق بما يقدمه أتالانتا في السنوات الأخيرة محليا من القوة الهجومية والسرعة والضغط على المنافسين.

وصف المباراة

الشوط الأول شهد فرص مهدرة من لاعبي فيرونا في النصف الأول من الشوط، خاصة في الكرات الثابتة والركنيات.

وقبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول كاد الكولومبي دوفان زاباتا أن يسجل هدف التقدم لـ أتالانتا لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وبعد مرور 5 دقائق من بداية الشوط الثاني استغل زاباتا خطأ مدافع فيرونا وانفرد بالحارس وسجل هدف التقدم للضيوف.

عاد لاعبو فيرونا للضغط على أتالانتا وتحقق لهم ما أرادوا بتسديدة قوية ارتدت من الحارس وتابعها ماتيو بيسينا في الشباك معلنا عن التعادل في الدقيقة 59.

وكاد أتالانتا أن يدرك التقدم مرة أخرى لكن تسديدة أليخاندرو جوميز تصدى لها الحارس ومتابعة زاباتا مرت بجوار القائم في الدقيقة 63.

جاسبريني أجرى تغييرات هجومية فأشرك لويس مورييل العائد من إصابة في الرأس بعدما سقط في منزله، الكولومبي "المُقنع" كاد أن يسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 80 لكنه فشل أمام ماركو سيلفستري الذي خرج في التوقيت المناسب من مرماه.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع أهدر ماريو باشاليتش رأسية مرت أعلى من العارضة لينتهي اللقاء بالتعادل بين الفريقين.

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