ستويتشكوف: سيتيين مدرب متواضع هو ومساعده

السبت، 18 يوليه 2020 - 19:37

كتب : FilGoal

كيكي سيتيين - برشلونة - دوري أبطال أوروبا

شن خريستو ستويتشكوف أسطورة برشلونة، هجوما ناريا على كيكي سيتيين مدرب الفريق، وجوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

برشلونة خسر لقب الدوري الإسباني الذي حصد لقبه في الموسمين الماضيين، لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد مساء الخميس.

وصرّح المهاجم البلغاري السابق لـ برشلونة: "سيتيين مدرب متواضع هو ومساعده منذ أن بدأ مهمته".

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وأضاف في تصريحات تلفزية: "أما بارتوميو، فقد أطاح بـ فالفيردي عندما كان متصدرا للدوري الإسباني".

وتساءل: "لماذا لم يطح به عندما خسر 0-3 أمام روما أو عندما خسر 0-4 أمام ليفربول أو عندما خسر نهائي الكأس أمام فالنسيا؟".

وأتم: "أتعرف ما الشيء المقلق أكثر من غيره؟ أنه أنفق 100 مليون يورو ولم يربح أي شيء".

وسقط برشلونة على ملعبه كامب نو بهدفين مقابل هدف واحد أمام أوساسونا في الجولة 37 للدوري الإسباني.

وبات منصب كيكي سيتيين مهددا، رغم استمراره في تدريب الفريق حتى اللحظة.

سيتيين تولى تدريب برشلونة في يناير خلفا لـ إرنستو فالفيردي، إلا أنه لم ينجح في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، وفرّط فيه بعد استئناف النشاط.

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