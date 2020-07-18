مران الأهلي - جلسة بين فايلر واللاعبين.. وتدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى

السبت، 18 يوليه 2020 - 19:17

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي 13 يوليو 2020

عقد السويسري ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي جلسة مع لاعبي الفريق قبل بداية المران على ملعب التتش.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية، التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.

وعاد لاعبو الأهلي للتدريبات اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.

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وقاد يانكون ميشيل مدرب الحراس مرانا قويا لرباعي حراسة المرمى، شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

كما قاد توماس بينكيل مدرب الأحمال تدريبات بدنية قوية لمران الفريق الجماعي.

وكان لاعبو الأهلي قد خاضوا مباراة "تراي ماتش" أول أمس الخميس.

ويستعد الأهلي لخوض مباراتين وديتين أمام سموحة 23 يوليو والجونة 28 يوليو الجاري استعداد لعودة الدوري ومباريات دوري أبطال إفريقيا.

أعلن الأهلي اليوم السبت سلبية المسحة الطبية الرابعة التي خضع لها لاعبوه والجهاز الفني والطبي والإداري يوم الأربعاء الماضي على هامش المران (طالع التفاصيل).

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