تعرف على موقف الصاعدين من الدرجات الثانية في الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا

اقترب ما يمكن وصفه بـ"ساعة الحسم" بالنسبة لفرق الدرجات الثانية التابعة للدوريات الكبرى، بعضهم من حسم الصعود والبعض ينتظر دورة الترقي.

FilGoal.com يرصد لكم من خلال التقرير التالي موقف الصاعدين إلى الدوريات الكبرى في أوروبا.

الدوري الإنجليزي الممتاز

أندية "التشامبيونشيب" خاضت صراعا ناريا خاصة برينتفورد ووست بروميتش ألبيون، فبعد أن خطف ليدز يونايتد تذكرة التأهل المباشر والصدارة، أصبح الصراع على أشده بين برينتفورد ووست بروم على خط التذكرة الثانية والوحيدة للتأهل المباشر.

حاليا يحتل وست بروميتش المركز الثاني برصيد 82 نقطة بفارق نقطة عن برينتفورد صاحب المركز الثالث.

كلاهما أقرب إلى التأهل كثاني ويخطف تذكرة التأهل المباشر، وكلاهما أمامه مباراة وحيدة متبقية.

الجولة الأخيرة تشهد مواجهة برينتفورد على ملعبه ضد ضيفه بارنسلي (متذيل ترتيب الجدول صاحب المركز الـ24) أما وست بروميتش فيستضيف كوينز بارك رينجرز صاحب المركز الـ14.

في حالة حسم أحدهما التذكرة، فالفريق الآخر سيدخل في دورة ترقي لحسم البطاقة الثالثة المتبقية.

دورة الترقي في الدرجة الثانية تقام على شكل نصف نهائي ثم نهائي بعوائد مالية ضخمة للغاية.

يحتل فولام المركز الرابع برصيد 80 نقطة بفارق 10 نقاط عن نوتينجام فورست صاحب المركز الخامس، ثم كارديف سيتي صاحب المركز السادس والذي يمتلك نفس عدد نقاط نوتينجام، ثم سوانزي سيتي الذي يمتلك أملا ضئيلا للغاية في المركز السابع برصيد 67 نقطة.

حتى الآن لم يتم تحديد موعد ثابت للعب الدورة المجمعة لتحديد ثالث المتأهلين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن تم تحديد موعد النهائي فقط ليقام يوم 4 أغسطس المقبل.

الدوري الإسباني

ضمن الثنائي قادش وويسكا الصعود إلى الدرجة الأولى في إسبانيا بشكل مباشر، ويتبقى جولة وحيدة على النهاية.

ويتبقى مقعد واحد للصاعدين إلى الدوري الإسباني، يتحدد بنظام الملحق بين الأندية التي ستنهي الجولة المقبلة في المراكز من الثالث حتى السادس.

حاليا، يتواجد ألميريا في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، ثم جيرونا رابعا بنفس الرصيد، ثم ريال سرقسطة خامس بـ62 نقطة، ثم فوينلابرادا سادسا برصيد 60 نقطة.

وضمن كل من ألميريا وجيرونا وسرقسطة خوض الملحق بالفعل، إذ يفصلهما فارق لا يمكن تعويضه عن إلتشي السابع صاحب الـ58 نقطة.

الدوري الإيطالي

حسم بينيفينتو بطاقة التأهل إلى الدوري الإيطالي في درجته الأولى بعد أن حصد 80 نقطة ليتوج بطلا للدرجة الثانية ويخطف بطاقة التأهل المباشر.

تبقت بطاقة تأهل مباشر ثانية، اقترب كروتوني من حسمها بدوره بعد أن حصد 62 نقطة وضمن على الأقل التواجد ضمن ملحق التأهل، ومع تبقي 3 جولات فمن الممكن أن يكون صاحب البطاقة الثانية.

ثم يأتي بعد ذلك منافسة حامية الوطيس بين أندية سبيزيا وبودينوني وفروزينوني وسيتاديلا وساليرنتيانا وبيزا وربما يدخل إمبولي أو كييفو إلى الحسابات بدورهم لكن الأمر بحاجة إلى معجزة.

إليكم ترتيب الفرق من المركز الثالث إلى العاشر

سبيزيا 56

بوردينوني 55

فروزينوني 53

سيتاديلا 52

سايلرينيتانا 51

بيزا 50

إمبولي 48

كييفو47

وتخوض 6 فرق من المركز الثالث إلى الثامن دورة مجمعة لحسم المتأهلين، بشرط ألا يكون صاحب المركز الثالث في جدول الدوري متفوقا بفارق 15 نقطة عمن يليه لأنه لو فعل ذلك يتأهل بشكل مباشر دون الحاجة إلى دورة ترقي.

تخوض الفرق الستة الدورة بناء على فارق النقاط، تبدأ بمرحلة إقصائية أولية بمباراة من جولة وحيدة على ملعب صاحب النقاط الأكثر (المركز الخامس) ضد المركز الثامن، وصاحب المركز السادس ضد صاحب المركز السابع.

الفائز من المباراتين الأولتين يخوض نصف النهائي، إذ يواجه الفائز من مباراة الخامس والثامن مواجهة أمام صاحب المركز الرابع، والفائز من المباراة الأخرى يواجه صاحب المركز الثالث، ثم بعد ذلك يقام النهائي على مباراتين ذهاب وإياب.

الدوري الألماني

حصد أرمينيا بيليفيد لقب الدرجة الثانية ليتأهل مباشرة إلى الدرجة الأولى، ثم شتوتجارت صاحب المركز الثاني تأهل بدوره مباشرة، هيدينهايم صاحب المركز الثالث خاض مباراة إقصائية لحسم التأهل.

هيدينهايم واجه فيردر بريمن في وقت سابق وتعادل خارج ملعبه سلبيا ثم على ملعبه بنتيجة 2-2 وبقاعدة الهدف خارج الأرض نجح بريمن في البقاء في نفس الدوري وتجنب الهبوط.

الدوري الفرنسي

فريق لوريان حصد لقب الدرجة الثانية وجاء لينس وصيفا، ليتاهلا مباشرة إلى الدرجة الأولى. (تم إلغاء الموسم في فرنسا في وقت سابق واعتماد نظام الجدارة الرياضية وفي حالة تساوي متوسط النقاط بين الفرق فكان يتم الاحتكام إلى نتائج المواجهات المباشرة).

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