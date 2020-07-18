كونتي: من المدهش تعرضنا سابقا لانتقادات كثيرة

أبدى أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر استيائه من الانتقادات العديدة الموجهة من الإعلام للفريق.

وأوضح أنه يعمل بكل قوة من أجل "دمج" كريستيان إريكسن في صفوف الفريق.

إنتر يستعد لمواجهة روما في ختام الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي وهو على بُعد 6 نقاط فقط من يوفنتوس.

كونتي قال لقناة إنتر: "فيما يتعلق بالإيجابيات، هناك حماس".

وتابع "لقد بدأنا نرى اعترافا بالعمل الذي أنجزناه حتى الآن ويتم تقدير اللاعبين في النهاية".

وأضاف "من المدهش أن الفريق تعرض في الفترة السابقة لانتقادات كثيرة. إصابة أليكسيس سانشيز كانت خطيرة ولم يكن متاحا لمدة خمسة أشهر".

وأكمل "لقد كان أيضا عاما مضطربا للإصابات المستمرة للاعبي خط الوسط مثل سينسي الذي لم نر سوى القليل منه".

وأردف "ثم كانت هناك إصابات مؤلمة لجاليارديني وباريلا وفيتشينو، الذين يعانون من مشكلة في الركبة".

وواصل "لقد عانينا من هذه الخسائر، ولكن الوقت ذاته نرى نصف الكوب ممتلئ، ومن لعب المباريات بدلا منهم قدم أداءً رائعا".

واستدرك "أقصد أشخاصا مثل بروزوفيتش وبورخا فاليرو وإريكسن، الذين نحن بصدد دمجهم".

وعن مواجهة روما "هم فريق جاهز وجيد، ولاعبون ممتازون ومدرب جيد".

وأتم "ستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا لأنها تأتي بعد مواجهة سبال قبل يومين (الخميس)، رحلة واحدة ويوم أقل من التعافي".

روما صاحب المركز الخامس لعب يوم الأربعاء بينما لعب إنتر يوم الخميس.

ويأمل النيراتزوري في تحقيق لاتسيو لنتيجة إيجابية لمواصلة الضغط على يوفنتوس قبل 4 جولات على نهاية الموسم.

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