موندو ديبورتيفو: بلان عُرض على برشلونة بواسطة جورجي مينديش

السبت، 18 يوليه 2020 - 18:19

كتب : FilGoal

لوران بلان

مع اشتعال الأزمة تتهاطل الأسماء، وآخرها الفرنسي لوران بلان.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية ذكرت أن بلان عُرِض على برشلونة ليتولى تدريبه في الأسابيع الماضية.

الخطوة تمت عبر وكيله البرتغالي جورجي مينديش الذي يعمل على تحديد الخطوة المقبلة لـ بلان.

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مينديش لم يعرض بلان على برشلونة فحسب، وإنما على فالنسيا أيضا الذي يمتلك علاقة قوية بمالكه بيتر ليم.

وتكمن المشكلة في اختيار مدرب لـ برشلونة حال إقالة كيكي سيتيين وفقا للتقرير، إقامة انتخابات رئاسية في 2021، مما ينفّر أي مدرب من تولي المهمة قبل عام واحد من مشروع جديد محتمل.

في الوقت نفسه، لا يبدو بلان مدربا انتقاليا سيرضخ للعمل لمدة موسم واحد.

بلان (54 عاما) صنع اسمه في عالم التدريب عندما قاد بوردو للقب الدوري الفرنسي عام 2009، قبل أن يتولى تدريب بلاده فرنسا لمدة عامين، ثم أشرف على تدريب باريس سان جيرمان وقاده للتتويج بـ3 ألقاب للدوري الفرنسي، دون أن ينجح معه في دوري أبطال أوروبا.

ولم يتول بلان –المُلقّب بـ "الرئيس"- تدريب أي فريق منذ رحيله عن سان جيرمان في 2016.

وسبق لـ بلان تمثيل برشلونة كلاعب موسم 1996\1997، وتوج معه بكأس الكؤوس الأوروبية، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني تحت قيادة الإنجليزي بوبي روبسون.

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