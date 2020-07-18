هل نراه في إسبانيا؟ سكاي ألمانيا: إشبيلية مهتم بضم جوتسه

السبت، 18 يوليه 2020 - 17:40

كتب : FilGoal

ماريو جوتزة

يبدو أن ماريو جوتسه بطل العالم الأسبق، قريب من هجر الدوري الألماني لأول مرة في مسيرته.

شبكة "سكاي ألمانيا" أفادت أن نادي إشبيلية الإسباني مهتم بانتداب جوتسه في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

صانع الألعاب الدولي الألماني السابق أنهى مسيرته مع بوروسيا دورتموند هذا الصيف، وبدأ البحث عن مغامرة جديدة بعيدا عن أسود الفستفاليا.

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لكن التقرير حذّر من ارتفاع راتب جوتسه البالغ 10 ملايين يورو سنويا، والذي قد لا تتحمله كل الأندية المهتمة بانتدابه.

جوتسه (28 عاما) من ناشئي دورتموند، وحقق معه نجاحات كبيرة حتى رحيله عن صفوفه عام 2013 للانضمام إلى بايرن ميونيخ.

في بايرن، لم يستطع جوتسه إخراج أفضل نسخة منه، على الرغم من تسجيله هدف فوز بلاده ألمانيا بكأس العالم 2014 خلال تلك الفترة، ليعود بعدها إلى دورتموند عام 2016، فترة كانت غير موفقة تماما.

إجمالا، لعب جوتسه 219 مباراة بقميص دورتموند، وسجل له 45 هدفا وصنع 61. فيما خاض 114 مباراة مع بايرن ميونيخ، ساهم فيها بتسجيل 36 هدفا، وصناعة 24.

ويمتلك جوتسه 63 مباراة دولية سجل خلالها 17 هدفا، لكنه لم ينضم لصفوف الماكينات منذ 2017.

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