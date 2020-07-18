مغامرة قطرية واعتزال وشيك.. فياريال يودع كازورلا وبرونو سوريانو

على ملعب لا سيراميكا مساء الأحد، يخوض سانتياجو كازورلا، وبرونو سوريانو، مباراتهما الأخيرة بقميص فريق فياريال.. فقد حانت لحظة الوداع.

فياريال نشر مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر لتوديع الثنائي الذي يخوض الأحد مباراته الأخيرة مع الغواصات الصفراء أمام إيبار.

ومن المنُتظَر أن يتم تكريم كازورلا وسوريانو، قبل أن يظهرا في مؤتمر صحفي وداعي رفقة فيرناندو رويج رئيس النادي.

Esta temporada será inolvidable por muchos motivos... La pena es que no podamos vivirlo juntos, afición. 💛 #LlegendesGroguetes 💛#VillarrealEibar pic.twitter.com/6kLheH1EUi — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 18, 2020

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن كازورلا اتفق بالفعل على الانضمام لمواطنه تشابي هينرنانديز في فريق السد القطري ابتدءا من الموسم المقبل.

بينما يعتزل برونو سوريانو كرة القدم بعد معركة أسطورية مع الإصابات.

كازورلا (35 عاما) بدأ مسيرته الاحترافية في فياريال عام 2003، ثم لعب موسما لـ ريكرياتيفو هويلبا، ثم عاد لـ فياريال مجددا عام 2007 وظل معه حتى عام 2011، قبل أن يلعب لـ مالاجا وأرسنال، ويعود مجددا في فترة ثالثة إلى فياريال عام 2018، متغلبا على قدر هائل من الإصابات التي أدخلته غرفة الجراحة 8 مرات!

أما كفاح برونو (36 عاما) فلم يكن أقل حدة، إذ يلعب في فياريال منذ طفولته، وفي الفريق الأول منذ 2006، لكنه ابتعد عن الملاعب لـ3 سنوات كاملة منذ 2017 بسبب إصابة في الركبة، قبل أن يحقق المعجزة ويعود للمشاركة في الأسابيع الماضية بعد أن اعتقد الكثيرون أن مسيرته باتت جزءا من الماضي.

ويحتل فياريال المركز الخامس برصيد 57 نقطة، وضمن اللعب في الدوري الأوروبي بالموسم المقبل.

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