نجم ليدز: بييلسا أفضل مدرب في العالم.. أشعر أنني فقدت النُطق

وصف كالفين فيليبس نجم فريق ليدز الإنجليزي، مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بييلسا بـ"الأفضل في العالم".

ليدز يونايتد ضمن بشكل رسمي التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

تأهل جاء بعد عامين فقط من تولي بييلسا تدريب الفريق.

وقال كالفين فيليبس: "هذا جنون. لم أفكر على الإطلاق عندما جاء بييلسا لنا، أننا سنتأهل بعد عامين فقط للدوري الإنجليزي".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة ميرور "بييلسا أفضل مدرب في العالم. لا يوجد أي مدرب في العالم الآن سأرغب في اللعب تحت قيادته باستثناء بييلسا فقط".

وتابع "هو أفضل مدرب يمكنك الحصول عليه".

وأكمل حديثه قائلا: "أشعر أنني فقدت النُطق وفقدت الكلمات. لا أستطيع التحدث".

واستمر "لم أتوقع أنني سأشجع هدرسفيلد يوما ما، ولكن اليوم هو اليوم. أشكرهم على إتمام مهمتهم وأنا سعيد للغاية".

ونجح هدرسفيلد في الانتصار على وست بروميتش ألبيون بثنائية مقابل هدف، ليتأهل ليدز مباشرة إلى الدوري الإنجليزي.

واستكمل لاعب وسط ليدز صاحب الـ 24 عاما حديثه قائلا: "الدوري الإنجليزي هو أفضل دوري في العالم. انتظرنا 16 عاما لتلك اللحظة ولكي نعود مجددا للدوري الإنجليزي".

بييلسا، أو كما يطلقون عليه Loco، أي المجنون باللغة الإسبانية، تولى تدريب ليدز قبل الموسم الماضي.

ليدز قبل بييلسا كان في مرحلة سيئة للغاية. العريق الإنجليزي هبط من الدوري الممتاز موسم 2003-04، والحال لم يتوقف هنا بل حدث الأمر الأصعب على مشجعي الفريق بعدما هبط الفريق للدرجة الأدنى عام 2007، قبل أن يعود عام 2010.

منذ موسم 2014-15 وحتى قبل التعاقد مع بييلسا، أفضل مركز أنهى فيه ليدز الدوري كان المركز السابع، ولم يقترب من الصعود بشكل مباشر في أي مناسبة.

جاء "المجنون" بييلسا لتبدأ الانتفاضة. الموسم الماضي أنهى الدوري في المركز الثالث ووصل للمرحلة الفاصلة قبل أن يترك بطاقة التأهل لدربي كونتي تحت قيادة فرانك لامبارد وقتها.

ليدز لم يُفقد إيمانه بـ بييلسا، ليحصد ثمار تلك الثقة ويتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 16 عاما.

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