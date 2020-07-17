مرتضى عن مشاركة الزمالك في الدوري: القرار من اختصاص الجهاز الفني

الجمعة، 17 يوليه 2020 - 21:28

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك إن قرار مشاركة الفريق الأول في الدوري هو من اختصاص الجهاز الفني.

ونقل الموقع الرسمي للزمالك تصريحات مرتضى خلال اجتماعه بمسؤولي الصفحات الجماهيرية النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "قرار المشاركة في الدوري سيتم حسمه مع الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون".

وواصل "سيتم حسم الملف عقب نهاية المعسكر التدريبي المقام حاليا في برج العرب".

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وأكمل مرتضى "رأيي الشخصي عدم المشاركة في الدوري، لكن الجهاز الفني هو من سيحسم هذا الملف".

ومن المقرر استئناف الدوري في السادس من شهر أغسطس المقبل.

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