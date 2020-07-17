الأهلي لـ في الجول: نُقدر باهر المحمدي للغاية ولكنه خارج حساباتنا

الجمعة، 17 يوليه 2020 - 21:19

كتب : أحمد الخولي

جونيور أجايي - باهر المحمدي - الأهلي - الإسماعيلي

شدد أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي على عدم دخول ناديه في أي مفاوضات من أجل التعاقد مع باهر المحمدي قائد الإسماعيلي.

وقال أمير توفيق: "باهر المحمدي لاعب جيد جدا".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نحترم باهر المحمدي ونُقدره للغاية ولكنه خارج حساباتنا".

وتابع "لم ندخل في أي مفاوضات مع اللاعب ولم ندخل في أي مفاوضات مع الإسماعيلي".

باهر المحمدي صاحب الـ 23 عاما شارك في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وارتبط اسم مدافع الإسماعيلي في العديد من التقارير الصحفية بالانتقال لـ الأهلي، وهو ما نفاه الأخير ونفاه اللاعب.

ويعاني باهر المحمدي من إصابة ستجعله يغيب عن التدريبات الجماعية للإسماعيلي حتى نهاية عيد الأضحى.

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