رحبوا معنا بـ"العبقري المجنون".. رسميا - ليدز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

ضمن فريق ليدز يونايتد الإنجليزي تأهله بشكل رسمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد خسارة ويست بروميتش ألبيون أمام هدرسفيلد.

ليدز يونايتد انتصر يوم الخميس على حساب بارنسلي بهدف مقابل لا شيء، ليصبح في حاجة لنقطة واحدة فقط من آخر مباراتين له.

ولكن، ليدز ضمن الصعود بشكل رسمي قبل أن يلعب، والسبب خسارة ويست بروميتش ألبيون أمام هدرسفيلد.

وست بروميتش ألبيون خسر بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 45 من دوري الدرجة الأولى في إنجلترا.

أحمد حجازي شارك في المباراة بالكامل التي شهدت استقبال فريقه لهدف قاتل في اللحظات الأخيرة، كتب صعود ليدز، وتفريط وست بروميتش في المركز الثاني المؤهل مباشرة للدوري الإنجليزي في حالة انتصار برينتفورد.

والآن علينا الترحيب بتواجد "العبقري المجنون" ماوريسيو بييلسا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى وقت الانتظار⌛✅ ليدز يونايتد يصعد رسميًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 16 عامًا.👏 بييلسا أو كما يطلقون عليه "Loco" أي المجنون باللغة الإسبانية نجح فيما فشل فيه الآخرون وصعد بـ ليدز يونايتد بعد محاولتين فقط. pic.twitter.com/74ut0xJANJ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 17, 2020

بييلسا، أو كما يطلقون عليه Loco، أي المجنون باللغة الإسبانية، تولى تدريب ليدز قبل الموسم الماضي.

ليدز قبل بييلسا كان في مرحلة سيئة للغاية. العريق الإنجليزي هبط من الدوري الممتاز موسم 2003-04، والحال لم يتوقف هنا بل حدث الأمر الأصعب على مشجعي الفريق بعدما هبط الفريق للدرجة الأدنى عام 2007، قبل أن يعود عام 2010.

منذ موسم 2014-15 وحتى قبل التعاقد مع بييلسا، أفضل مركز أنهى فيه ليدز الدوري كان المركز السابع، ولم يقترب من الصعود بشكل مباشر في أي مناسبة.

جاء "المجنون" بييلسا لتبدأ الانتفاضة. الموسم الماضي أنهى الدوري في المركز الثالث ووصل للمرحلة الفاصلة قبل أن يترك بطاقة التأهل لدربي كونتي تحت قيادة فرانك لامبارد وقتها.

ليدز لم يُفقد إيمانه بـ بييلسا، ليحصد ثمار تلك الثقة ويتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 16 عاما.

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