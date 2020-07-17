رحبوا معنا بـ"العبقري المجنون".. رسميا - ليدز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة، 17 يوليه 2020 - 20:46

كتب : FilGoal

بييلسا - ليدز

ضمن فريق ليدز يونايتد الإنجليزي تأهله بشكل رسمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد خسارة ويست بروميتش ألبيون أمام هدرسفيلد.

ليدز يونايتد انتصر يوم الخميس على حساب بارنسلي بهدف مقابل لا شيء، ليصبح في حاجة لنقطة واحدة فقط من آخر مباراتين له.

ولكن، ليدز ضمن الصعود بشكل رسمي قبل أن يلعب، والسبب خسارة ويست بروميتش ألبيون أمام هدرسفيلد.

أخبار متعلقة
نقطة واحدة تفصل "المجنون" عن الكبار.. ليدز بييلسا على أعتاب الدوري الإنجليزي الممتاز ليدز يونايتد يزيل صورة أسامة بن لادن من المدرجات مرسي يقدم خدمة لـ حجازي.. ويجان يحقق فوزا مفاجئا على ليدز ارقد في سلام – ليدز يونايتد ينعي أسطورته بعد وفاته بسبب فيروس كورونا

وست بروميتش ألبيون خسر بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 45 من دوري الدرجة الأولى في إنجلترا.

أحمد حجازي شارك في المباراة بالكامل التي شهدت استقبال فريقه لهدف قاتل في اللحظات الأخيرة، كتب صعود ليدز، وتفريط وست بروميتش في المركز الثاني المؤهل مباشرة للدوري الإنجليزي في حالة انتصار برينتفورد.

والآن علينا الترحيب بتواجد "العبقري المجنون" ماوريسيو بييلسا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بييلسا، أو كما يطلقون عليه Loco، أي المجنون باللغة الإسبانية، تولى تدريب ليدز قبل الموسم الماضي.

ليدز قبل بييلسا كان في مرحلة سيئة للغاية. العريق الإنجليزي هبط من الدوري الممتاز موسم 2003-04، والحال لم يتوقف هنا بل حدث الأمر الأصعب على مشجعي الفريق بعدما هبط الفريق للدرجة الأدنى عام 2007، قبل أن يعود عام 2010.

منذ موسم 2014-15 وحتى قبل التعاقد مع بييلسا، أفضل مركز أنهى فيه ليدز الدوري كان المركز السابع، ولم يقترب من الصعود بشكل مباشر في أي مناسبة.

جاء "المجنون" بييلسا لتبدأ الانتفاضة. الموسم الماضي أنهى الدوري في المركز الثالث ووصل للمرحلة الفاصلة قبل أن يترك بطاقة التأهل لدربي كونتي تحت قيادة فرانك لامبارد وقتها.

ليدز لم يُفقد إيمانه بـ بييلسا، ليحصد ثمار تلك الثقة ويتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 16 عاما.

اقرأ أيضا:

مرتضى يكشف جديد قضية نادي القرن

سجل شرف ريال مدريد

جوارديولا يشيد بما قدمه أرتيتا مع أرسنال

شرط من أزارو للاستمرار في الاتفاق

طوارئ في برشلونة.. هل يرحل سيتيين؟

في إنجلترا بييلسا ليدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
منافس الزمالك - مدرب الرجاء: الاتحاد الإفريقي اختار القرار الأصعب.. وحظوظنا متساوية 7 دقيقة | إفريقيا
مرتضى عن مشاركة الزمالك في الدوري: القرار من اختصاص الجهاز الفني 29 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر لامبارد: كانتي لن يشارك ضد يونايتد الذي يملك أحد أقوى ثلاثي هجوم في إنجلترا 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي لـ في الجول: نُقدر باهر المحمدي للغاية ولكنه خارج حساباتنا 38 دقيقة | الدوري المصري
موندو ديبورتيفو: سيتيين لا يزال مدربا لـ برشلونة.. لا مؤشرات لإقالته 51 دقيقة | أوروبا
رحبوا معنا بـ"العبقري المجنون".. رسميا - ليدز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: جوردي كرويف قد يدرّب برشلونة مؤقتا في انتظار تشابي ساعة | أوروبا
رودجرز: تشيلويل ليس للبيع.. الأمر بهذه البساطة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 3 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري" 4 تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك