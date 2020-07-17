موندو ديبورتيفو: سيتيين لا يزال مدربا لـ برشلونة.. لا مؤشرات لإقالته

الجمعة، 17 يوليه 2020 - 21:06

كتب : FilGoal

كيكي سيتيين - برشلونة - دوري أبطال أوروبا

يبدو أن كيكي سيتيين مدرب برشلونة خرج سالما من عاصفة مساء الخميس وأنه سيستمر في منصبه.

برشلونة خسر لقب الدوري الإسباني مساء الخميس بعد فوز ريال مدريد على فياريال، فيما زاد حامل اللقب الطين بلة بهزيمته على ملعبه أمام أوساسونا.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية قد أشارت في تقرير صباحي إلى اجتماع مرتقب بين سيتيين وجوسيب ماريا بارتوميو اليوم الجمعة.

أخبار متعلقة
رحبوا معنا بـ"العبقري المجنون".. رسميا - ليدز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز تقرير: جوردي كرويف قد يدرّب برشلونة مؤقتا في انتظار تشابي رودجرز: تشيلويل ليس للبيع.. الأمر بهذه البساطة تصريح شجاع من أجيري قبل مواجهة ريال مدريد الملحمية

أما نتائج الاجتماع فلم تحمل جديدا، إذ أفادت الصحيفة في تقرير جديد لها أن سيتيين مستمر في منصبه.

وذكر التقرير أن بارتوميو ناقش مع سيتيين الوضع الحالي للفريق، في حين يعتقد المدرب أنه قادر على قلب الوضع السيئ الذي يعيشه الفريق.

ليس هناك مؤشرات تقول إن سيتيين لن يكون المدرب يوم 8 أغسطس أمام نابولي، هكذا أكدت موندو ديبورتيفو.

في المقابل، يراهن بارتوميو على ارتفاع الروح المعنوية للفريق خلال إجازة الخمسة أيام التي سيحصل عليها أفراد برشلونة بعد نهاية الدوري.

ويختتم برشلونة الدوري الإسباني مساء الأحد بمواجهة ديبورتيفو ألافيس على ملعب منديزوروتزا، بعد أن ضمن الأخير بقاءه في المسابقة، وفقد برشلونة البلاوجرانا كل فرص التتويج.

وتنتظر برشلونة مباراة مصيرية أمام نابولي في ملعب كامب نو بإياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد التعادل ذهابا في إيطاليا بهدف لكل طرف قبل جائحة كورونا.

اقرأ أيضا:

مرتضى يكشف جديد قضية نادي القرن

سجل شرف ريال مدريد

جوارديولا يشيد بما قدمه أرتيتا مع أرسنال

شرط من أزارو للاستمرار في الاتفاق

طوارئ في برشلونة.. هل يرحل سيتيين؟

برشلونة الدوري الإسباني في إسبانيا سيتيين
نرشح لكم
أخر الأخبار
منافس الزمالك - مدرب الرجاء: الاتحاد الإفريقي اختار القرار الأصعب.. وحظوظنا متساوية 7 دقيقة | إفريقيا
مرتضى عن مشاركة الزمالك في الدوري: القرار من اختصاص الجهاز الفني 29 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر لامبارد: كانتي لن يشارك ضد يونايتد الذي يملك أحد أقوى ثلاثي هجوم في إنجلترا 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي لـ في الجول: نُقدر باهر المحمدي للغاية ولكنه خارج حساباتنا 38 دقيقة | الدوري المصري
موندو ديبورتيفو: سيتيين لا يزال مدربا لـ برشلونة.. لا مؤشرات لإقالته 51 دقيقة | أوروبا
رحبوا معنا بـ"العبقري المجنون".. رسميا - ليدز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: جوردي كرويف قد يدرّب برشلونة مؤقتا في انتظار تشابي ساعة | أوروبا
رودجرز: تشيلويل ليس للبيع.. الأمر بهذه البساطة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 3 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري" 4 تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك