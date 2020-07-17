موندو ديبورتيفو: سيتيين لا يزال مدربا لـ برشلونة.. لا مؤشرات لإقالته

يبدو أن كيكي سيتيين مدرب برشلونة خرج سالما من عاصفة مساء الخميس وأنه سيستمر في منصبه.

برشلونة خسر لقب الدوري الإسباني مساء الخميس بعد فوز ريال مدريد على فياريال، فيما زاد حامل اللقب الطين بلة بهزيمته على ملعبه أمام أوساسونا.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية قد أشارت في تقرير صباحي إلى اجتماع مرتقب بين سيتيين وجوسيب ماريا بارتوميو اليوم الجمعة.

أما نتائج الاجتماع فلم تحمل جديدا، إذ أفادت الصحيفة في تقرير جديد لها أن سيتيين مستمر في منصبه.

وذكر التقرير أن بارتوميو ناقش مع سيتيين الوضع الحالي للفريق، في حين يعتقد المدرب أنه قادر على قلب الوضع السيئ الذي يعيشه الفريق.

ليس هناك مؤشرات تقول إن سيتيين لن يكون المدرب يوم 8 أغسطس أمام نابولي، هكذا أكدت موندو ديبورتيفو.

في المقابل، يراهن بارتوميو على ارتفاع الروح المعنوية للفريق خلال إجازة الخمسة أيام التي سيحصل عليها أفراد برشلونة بعد نهاية الدوري.

ويختتم برشلونة الدوري الإسباني مساء الأحد بمواجهة ديبورتيفو ألافيس على ملعب منديزوروتزا، بعد أن ضمن الأخير بقاءه في المسابقة، وفقد برشلونة البلاوجرانا كل فرص التتويج.

وتنتظر برشلونة مباراة مصيرية أمام نابولي في ملعب كامب نو بإياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد التعادل ذهابا في إيطاليا بهدف لكل طرف قبل جائحة كورونا.

اقرأ أيضا:

مرتضى يكشف جديد قضية نادي القرن

سجل شرف ريال مدريد

جوارديولا يشيد بما قدمه أرتيتا مع أرسنال

شرط من أزارو للاستمرار في الاتفاق

طوارئ في برشلونة.. هل يرحل سيتيين؟