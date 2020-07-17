بعد إنجازات خارقة.. رسميا – جورج جيسوس يرحل عن فلامنجو ويتولى تدريب بنفيكا

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي، انفصاله عن مدربه البرتغالي جورج جيسوس، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، وعاد مرة أخرى لتدريب بنفيكا البرتغالي.

وذكر فلامنجو في بيانٍ رسمي أن جيسوس قرر ممارسة حقه في إنهاء التعاقد، بسبب رغبته في العودة إلى بلاده البرتغال.

وأشار البيان إلى أسف فلامنجو على خسارة مدربه، لكنه في الوقت نفسه يحترم رغبة جيسوس.

وتولى جيسوس (65 عاما) مهمة تدريب في 1 يونيو 2019، وقاده لنجاحات خارقة شملت التتويج بالدوري البرازيلي، وكوبا ليبرتادوريس، وكأس السوبر البرازيلي، وريكوبا سود أمريكانا (كأس سوبر أمريكا الجنوبية)، وكأس جوانابارا، وبطولة كاريوكا (ولاية ريو دي جانيرو) الأربعاء الماضي، كما وصل الفريق إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وفاز جيسوس مع فلامنجو بـ 43 مباراة من أصل 57 خاضها مع الفريق في مختلف المسابقات.

وبعد دقائق قليلة أعلن نادي بنفيكا البرتغالي توليه مهمة تدريب الفريق خلفا لـ برونو لاج، بعد أيام قليلة من خسارة لقب الدوري لصالح الغريم التقليدي بورتو.

وكانت شبكة "جلوبوسبورتي" البرازيلية قد ذكرت في وقتٍ سابق من الجمعة، أن جيسوس اتفق بالفعل على العودة لفريقه القديم بنفيكا.

وهو ما أعلنته أيضا صحيفة "أبولا" البرتغالية، ويفصله فقط التوقيع على العقود الرسمية.

يأتي ذلك على الرغم من أنه يتقاضى 4 مليون يورو في السنة مع فلامنجو البرازيلي بعد تجديد تعاقده منذ ما يزيد عن شهر.

وسيحصل فلامنجو على مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقده.

ولعب فيروس كورونا تأثيرا على قرار جيسوس في العودة لبنفيكا.

وسبق أن أدار جيسوس فريق بنفيكا لمدة 6 سنوات بين 2009 و2015 وحصد لقب الدوري البرتغالي 3 مرات وخسر نهائي الدوري الأوروبي مرتين.

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