جلوبوسبورتي: الاتفاق تم.. جورج جيسوس يقترب من العودة لـ بنفيكا

الجمعة، 17 يوليه 2020 - 19:41

كتب : FilGoal

جورج جيسوس - بنفيكا

يقترب البرتغالي جورج جيسوس من العودة لتدريب بنفيكا بعدما توصل لاتفاق مع النادي البرتغالي، وسوف يخبر إدارة فلامنجو البرازيلي بقرارع.

وكشفت شبكة "جلوبوسبورتي" البرازيلية تفاصيل عقد جيسوس مع الفريق البرتغالي، إذ سيمتد لـ 3 سنوات وسبتقاضى 3 مليون يورو للموسم.

وهو ما أعلنته أيضا صحيفة "أبولا" البرتغالية، ويفصله فقط التوقيع على العقود الرسمية.

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يأتي ذلك على الرغم من أنه يتقاضى 4 مليون يورو في السنة مع فلامنجو البرازيلي بعد تجديد تعاقده منذ ما يزيد عن شهر.

وسيحصل فلامنجو على مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقده.

ولعب فيروس كورونا تأثيرا على قرار جيسوس في العودة لبنفيكا.

وسبق أن أدار جيسوس فريق بنفيكا لمدة 6 سنوات بين 2009 و2015 وحصد لقب الدوري البرتغالي 3 مرات وخسر نهائي الدوري الأوروبي مرتين.

وقضى جيسوس ما يزيد عن عام في تدريب الأبيض والأسود إذا فاز بـ 6 ألقاب، وفاز بـ 43 مباراة من أصل 57 في جميع المسابقات، وأصبح ثاني أكثر مدرب تتويجا بالألقاب مع النادي عبر تاريخه.

جيسوس منذ رحيله عن تدريب بنفيكا تولى مهمة سبورتينج لشبونة البرتغالي والهلال السعودي.

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