عودة في لمح البصر.. ويسكا يضمن صعوده إلى الدوري الإسباني

ضمن نادي ويسكا صعوده إلى الدوري الإسباني الممتاز، بفوزه الكبير على ضيفه نومانسيا بثلاثة أهداف دون رد في ملعب الألكوراز، بالجولة 41 من دوري القسم الثاني.

رافا مير سجل مرتين في الدقيقتين 54 –من ركلة جزاء- و69، فيما أضاف الياباني شينجي أوكازاكي الهدف الثالث في الدقيقة 78.

ليرفع ويسكا رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني المؤهل مباشرةً إلى الليجا، بفارق 4 نقاط عن ألميريا الثالث قبل جولة واحدة على النهاية، ليضمن حسابيا الصعود.

وصار ويسكا ثاني الصاعدين للدوري الإسباني بعد قادش الذي ضمن الصعود في الجولة الماضية.

ويشرف على تدريب ويسكا ميتشل آنخل سانشيز، والذي يحقق إنجاز الصعود للمرة الثانية في مسيرته التدريبية بعد أن فعلها مع رايو فايكانو في 2018.

ويمكن لـ ويسكا التتويج بلقب القسم الثاني لو فاز في الجولة الأخيرة على سبورتنج خيخون، وخسر قادش أمام ألباسيتي.

وخاض ويسكا موسمه الوحيد في دوري القسم الأول الإسباني في العام الماضي، إلا أنه هبط مباشرةً بعد موسم واحد من صعوده.

ويضم الفريق في صفوفه عدة لاعبين معروفين، أشهرهم شينجي أوكازاكي، وميكيل ريكو، ورافا مير المعار من ولفرهامبتون، وكريستو جونزاليس مهاجم ريال مدريد السابق، والقائد خورخي بوليدو الذي يحقق إنجاز الصعود مع الفريق للمرة الثانية.

ويتبقى مقعد واحد للصاعدين إلى الدوري الإسباني، يتحدد بنظام الملحق بين الأندية التي ستنهي الجولة المقبلة في المراكز من الثالث حتى السادس.

حاليا، يتواجد ألميريا في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، ثم جيرونا رابعا بنفس الرصيد، ثم ريال سرقسطة خامس بـ62 نقطة، ثم فوينلابرادا سادسا برصيد 60 نقطة.

وضمن كل من ألميريا وجيرونا وسرقسطة خوض الملحق بالفعل، إذ يفصلهما فارق لا يمكن تعويضه عن إلتشي السابع صاحب الـ58 نقطة.

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