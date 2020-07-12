عودة الغواصات الأصلية.. قادش أول الصاعدين إلى الدوري الإسباني الممتاز

صعد نادي قادش إلى الدوري الإسباني الممتاز، مستفيدا من هزيمة ريال سرقسطة أمام ريال أوفييدو بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة 40 من دوري القسم الثاني.

ليكون قادش (69 نقطة) متصدرا للمسابقة بفارق 7 نقاط كاملة عن سرقسطة الثالث (62 نقطة) قبل جولتين فقط على النهاية.

ويعود الفريق الأندلسي إلى دوري القسم الأول بعد أن غاب منذ هبوطه موسم 2005\2006.

ذاك الموسم هو الوحيد لـ قادش في الليجا بآخر 27 عاما، بل وصل به الحال إلى التواجد في دوري القسم الثالث بين 2010 و2016.

واكتسب قادش لقب "الغواصات الصفراء" قبل فياريال بسنوات، إذ اشتهر بنجاته المتكررة من الهبوط بأعجوبة خلال الثمانينيات.

ويشرف ألفارو سيربيرا (54 عاما) على تدريب قادش منذ 2016، وساهم في صعوده إلى القسم الثاني، قبل أن يقوده إلى القسم الأول خلال 4 سنوات.

ويضم قادش في صفوفه خوسيه مانويل خورادو لاعب ريال مدريد وأتليتكو مدريد وشالكه وإسبانيول السابق، كما يضم أليكس فيرنانديز لاعب ريال مدريد السابق والشقيق الأصغر لـ ناتشو فيرنانديز.

ويصعد إلى الدوري الإسباني الممتاز صاحبي المركزين الأول والثاني بشكل مباشر، فيما تخوض الفرق من الثالث إلى السادس ملحق الصعود بنظام نصف النهائي والنهائي من ذهاب وإياب.

ويحتل ويسكا المركز الثاني حاليا في المسابقة برصيد 64 نقطة، مركز عجز سرقسطة عن اقتناصه بسقوطه المدوي والمفاجئ أمام أوفييدو صاحب المركز 14.

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