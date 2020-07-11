أمير توفيق: فايلر لم يطلب ضم أي لاعب أجنبي.. وقد يكون هناك صفقة من داخل مصر

السبت، 11 يوليه 2020 - 16:41

كتب : أحمد الخولي

أمير توفيق

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، دخول ناديه في أي مفاوضات مع أي لاعب من خارج مصر.

وقال أمير توفيق: "الأهلي لا يتفاوض حاليا مع أي لاعب من خارج مصر سواء كان عربيا أو إفريقيا".

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وأضاف في تصريحاته عبر الموقع الرسمي للنادي "كل الأسماء التي تتداول في وسائل الإعلام في هذا الشأن، لم تدخل الحسابات الفنية للجهاز الفني".

وأوضح "الجهاز الفني طلب التعاقد مع طاهر محمد طاهر وهذا ما حدث بالفعل، وقد يكون هناك لاعب آخر من داخل مصر".

وتابع "فايلر لم يطلب أي لاعب أجنبي بل حدد طلباته في لاعبين فقط في المرحلة الحالية أحدهما طاهر".

وكرر "وبالتالي ما تردد بخصوص اللاعبين الأفارقة والعرب غير صحيح بالمرة".

وخرجت بعض التقارير الصحفية لتزعم بدخول الأهلي في مفاوضات مع مازيمبي من أجل الحصول على موليكا.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق من يوم السبت، عدم دخول الأهلي في أي مفاوضات مع أي لاعب أجنبي في الوقت الحالي.

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