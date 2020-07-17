منافس الزمالك - مدرب الرجاء: الاتحاد الإفريقي اختار القرار الأصعب.. وحظوظنا متساوية

أشاد جمال سلامي المدير الفني للرجاء البيضاوي المغربي، بقرار الاتحاد الإفريقي استكمال منافساته القارية من مباراة واحدة.

وصرّح سلامي: "قرار إقامة دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة هو قرار صائب بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع le360 المغربي: "الاتحاد الإفريقي اختار القرار الأصعب، بعدما أبقى على مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية ولم يقم بإلغائهما".

وأوضح: "وضعت برنامجا إعداديا خاصا لدوري أبطال إفريقيا، مع مراعاة التوقف الطويل الذي وصل لـ4 أشهر".

وأتم: "كل الفرق المتواجدة في المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا متساوية الحظوظ وسيتأثر لاعبوها لافتقاد التنافسية".

ويلعب الرجاء أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي تقرر إقامته من مباراة واحدة، وليس بنظام الذهاب والإياب بسبب تفشي وباء كورونا.

ولم يتحدد بعد مكان إقامة منافسات المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا، بعد اعتذار الكاميرون عن استضافة الحدث.

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