ميهايلوفيتش قبل مواجهة إبراهيموفيتش: آمل أن يشفق على مريض نقاهة مثلي

تحدث الصربي سينسيا ميهايلوفيتش المدير الفني لـ بولونيا الإيطالي عن علاقته بالسويدي زلاتان إبراهيموفيتش قبل مواجهة ميلان غدا السبت في الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

ويحل بولونيا ضيفا على ميلان بملعب سان سيرو وعينه على تحقيق الفوز بعد 3 مباريات لم يعرف من خلاله طعمها.

ميهايلوفيتش قال في المؤتمر الصحفي: "أصبحت صديقا لإبراهيموفيتش عندما وصل إلى إنتر، هو سويدي لكن والديه "سلاف" (أي من أوروبا الشرقية) وهناك احترام كبير بيننا".

وتابع "هل انتظر موقفه من سوق الانتقالات؟ الآن لا أعلم ماذا سيحدث العام المقبل، هناك شيء واحد مؤكد أن الصداقة ستستمر".

وأكمل مازحا: "غدا آمل أن يحترمني ويشفق على مريض نقاهة مثلي، آمل أن يكون مستواه أقل سوءا من المعتاد".

وبدأ مدرب ميلان وسامبدوريا السابق في التعافي من سرطان الدم الذي أصيب به مطلع الموسم.

السويدي البالغ 38 عاما ارتبط اسمه بالانتقال لـ بولونيا في سوق الانتقالات الشتوية الماضية لكنه انضم لصفوف ميلان في النهاية.

وعن ابتعاد الفريق عن المنافسة على مقاعد الدوري الأوروبي "أمام كالياري هيمننا على المباراة، وأمام بارما كنا فائزين، وكذلك أمام نابولي نستحق الفوز، لكننا حصدنا 3 نقاط من 9".

وأتم عن سوق انتقالات الفريق: "هدفي هو التأهل إلى أوروبا، سنتحدث مع الإدارة في ذلك عقب نهاية الموسم".

بولونيا يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 10 نقاط عن ميلان صاحب المركز السابع.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز ميلان على ملعب ريناتو دالارا بنتيجة 3-2.

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